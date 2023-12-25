NBA／邁向生涯第18次耶誕大戰 詹姆斯渴望再推特別版球衣
生涯即將第18次出征耶誕大戰的詹姆斯（LeBron James），已經累積拿到460分，可說是聯盟耶誕大戰的真正「山羊」。
在今年耶誕大戰中，湖人被安排要在主場迎戰聯盟戰績最好的塞爾蒂克，這也是雙方自2008年之後再度於這個重要節日上演經典對決戲碼。
不過在開打之前，詹姆斯顯然是有一個「願望」，希望聯盟可以為他實現，那就是重新推出耶誕版特殊戰袍。
巧合的是，聯盟首度推出耶誕節球衣的就是在2008年，但就在2017年球衣供應商從Adidas換成Nike之後，獨特的耶誕板球衣便不再推出了，讓不少球員和球迷感到惋惜。
身為Nike頭號代言球星的詹姆斯，自然也要領銜呼喚。他在平安夜引用了一段他在耶誕大戰拋鎂粉的影片，並寫道：「我真的希望聯盟依然有推出耶誕版球衣。我想知道為什麼沒出了？」
至於談到耶誕大戰的對手綠衫軍，詹姆斯也表示他不會太在乎這次對決，唯一關心的只是女兒一早醒來打開她的禮物。
對即將滿39歲的詹姆斯來說，球場上累積再多的成就都比不上他所在乎的家人和生活，特別是當大兒子布朗尼先前還一度在鬼門關前徘徊，更讓他珍惜現有的一切。
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