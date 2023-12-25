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NBA／達拉斯有耶誕老人！唐西奇送全隊一人一台賓士腳踏車
獨行俠昨天在主場痛宰馬刺，賽後休息室出現多輛電動腳踏車，這是當家球星唐西奇（Luka Doncic）送給全隊所有人的耶誕節大禮。
據《The Dallas Morning News》報導，這款電動腳踏車的品牌是賓士，一輛要價2500美元至3000美元（約新台幣78000至94000元）。不只球員，連全體教練和球團工作人員都收到禮物，隊友艾克森（Dante Exum）表示，「走進休息室就看見一排腳踏車，這是很棒的禮物，充滿愛意，耶誕節就是要看到大家都開心。」
小哈德威（Tim Hardaway Jr.） 則直接騎著腳踏車到媒體室受訪，他大讚唐西奇是很棒的隊友，當被問到這是生涯排名第幾的耶誕禮物，小哈德威回應，「不用想，就是第一名。」總教練基德（Jason Kidd）被問怎麼沒騎腳踏車進媒體室，他說，「我的在充電。」
獨行俠明天將在耶誕節作客太陽，球星厄文（Kyrie Irving）因傷持續缺陣，中鋒萊夫利（Dereck Lively II）出戰成疑。太陽方面，比爾（Bradley Beal）和諾基奇（Jusuf Nurkic）都無法出賽；防守悍將奧柯吉（Josh Okogie）有望傷癒復出。
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