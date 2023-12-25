NBA／安比德因傷缺席耶誕大戰 熱火教頭挑戰延續不敗紀錄
76人明天將在耶誕節作客熱火，當家球星安比德（Joel Embiid）將因右腳踝受傷缺席。熱火總教練史波斯特拉（Erik Spoelstra）有望延續耶誕大戰不敗紀錄。
76人戰績20勝8敗，東區排名第3。安比德整體表現優於上季，場均35.0分11.7籃板6.0助攻，暫居聯盟得分王。據ESPN報導，安比德在昨天面對暴龍的比賽，第一節就受傷，但他仍打完整場比賽，豪取31分10籃板9助攻，連13場至少30分10籃板，超越張伯倫（Wilt Chamberlain）在1964-65年創下的連12場紀錄。
這將是熱火隊史第14次參加耶誕大戰，自史波斯特拉接掌兵符以來，熱火在耶誕大戰取得8勝0敗。史波斯特拉受訪時表示，「我總是在休息室提到，很榮幸在耶誕節打球，不是所有球隊都會在這個節日出賽，過去幾年我們都沒被安排。」
除了安比德外，老將貝頓（Nicolas Batum）因右腿筋拉傷缺陣。熱火方面，巴特勒（Jimmy Butler）左小腿拉傷、海史密斯（Haywood Highsmith）感冒，兩人都出戰成疑。
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