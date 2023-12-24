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NBA／克拉克森復出發飆上演逆轉秀 馬卡南：他已經等很久了
缺席6場比賽的板凳暴徒克拉克森（Jordan Clarkson），一回歸就帶給球隊滿滿能量，他在今天作客多倫多的比賽中狂攻30分6助攻，其中16分出現在第四節，幫助一度落後17分的爵士上演逆轉秀，以126比119拿下勝利。
「今年我們球隊在客場的戰績並不好，所以能夠取得勝利的感覺很棒。希望我們能繼續保持下去。」克拉克森說。爵士本季客場戰績僅4勝13敗。
克拉克森此役的正負值達+19，其中第四節10投5中包含3記三分球，爵士單節打出41比21的差距；之前同樣為傷所困的馬卡南（Lauri Markkanen）也有強勢演出，21投13中拿下30分9籃板5助攻3抄截。
「他展現出自己的水平，復出第一場就打出了這樣的表現，看到這真是太棒了。我知道他等這一刻已經有一段時間了。我為他感到高興，今晚我們確實需要他。」馬卡南賽後稱讚克拉克森。
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