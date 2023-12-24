NBA／找回超級射手光芒 湯普森：每次出手都是好的狀態

開季以來的投籃掙扎讓湯普森（Klay Thompson）一度飽受質疑和批判，不過近期他的手感逐漸回溫，更連續6場比賽至少拿下20分，成了勇士能在擺脫重重陰霾殺出一波5連勝的重要關鍵。

總計這段期間，湯普森場均可以貢獻25.7分，投籃命中率達52.9%、三分球命中率50%、罰球命中率則是100%。

談到自己的手感，湯普森表示：「每一次我的出手都是好的投籃狀態。在最近的5到6場比賽中，這種情況似乎出現地越來越頻繁。」

「他說要讓比賽自然發展，打出最簡單的打法。我們知道他擁有投籃能力，他從未離開過，重新找到了比賽節奏。今晚他有一些手感火熱的時候，但球隊一直保持著球的流動，然後他找到了好的出手機會，這就是我們所熟悉的『絕境湯時刻』。」柯瑞（Stephen Curry）也談到了湯普森的復甦。

總教練柯爾（Steve Kerr）則認為，對湯普森來說，投籃選擇是最重要的。「我認為在過去的5場比賽中，他只是選擇了更好的投籃位置。也因此，我們團隊更加穩定，可以感覺到整體運作更有效率。」