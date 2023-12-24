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NBA／約柯奇改代言中國球鞋品牌 讚互動關係很真誠

聯合新聞網／ udn記者蔡佳霖／綜合外電報導
約柯奇(左)和葛登都穿上同一家品牌球鞋。 法新社
約柯奇(左)和葛登都穿上同一家品牌球鞋。 法新社

先前美國媒體透露，金塊當家中鋒約柯奇（Nikola Jokic）將會和中國球鞋品牌361°簽下一紙多年的簽名球鞋合約。約柯奇後續確認這項消息，還談到了雙方的合作關係。

「他們跟我的接觸表現很直接，也非常真誠。我跟葛登（Aaron Gordon）聊過，他說他們的團隊很棒，而且會傾聽你的建議。我對我們之間的關係很滿意。他們一直努力讓球鞋穿得更舒服，在每次訓練或比賽過後，他們都會詢問我的實著感受。所以我很喜歡我們之間的溝通。」約柯奇說。

連續兩年贏得年度MVP、更帶領金塊奪冠的約柯奇，過去是穿Nike的球鞋，但在合約到期之後，雙方並沒有繼續合作。

除了約柯奇和葛登外，361°旗下的NBA球員還包括他們隊友凱威爾波普（Kentavious Caldwell-Pope），以及籃網後衛丁威迪（Spencer Dinwiddie）。

約柯奇在21日對暴龍的比賽中已經正式穿上361°的球鞋亮相。

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