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NBA／對抗瓦藍邱納斯飆生涯新高37分 火箭森根：唯快不破

聯合新聞網／ udn記者蔡佳霖／綜合外電報導
森根(右)狂砍生涯新高37分，還迫使瓦藍邱納斯提前6犯畢業。 美聯社
森根(右)狂砍生涯新高37分，還迫使瓦藍邱納斯提前6犯畢業。 美聯社

面對老練強橫的瓦藍邱納斯（Jonas Valanciunas），年輕的森根（Alperen Sengun）找到了對抗的方法。

森根在今天比賽中21投11中包括17罰14中，狂飆生涯新高37分，外加11籃板，其中他更包辦了全隊最後13分之中的11分，帶領火箭在客場以106比104險勝鵜鶘。

賽後森根稱讚歐洲老大哥瓦藍邱納斯的力量。「我不是那麼強壯，但我很快，他沒有我快，因此我們就攻擊他這個點。當他有了犯規麻煩，這對他們來說不是好事情。」森根說。瓦藍邱納斯在比賽還剩下4分06秒時就因防守森根提前吞下第6次犯提，被迫退場。

主帥尤多卡（Ime Udoka）讚賞了森根的進攻侵略性。「我們需要他今晚帶來的表現。我們球隊每晚都可能有不同的人挺身而出，今晚輪到他了。」

不只是森根的強悍演出，20歲的史密斯（Jabari Smith）延續近期火燙狀態，此役又是14投10中、三分球5投4中，砍下26分11籃板，近3戰一共拿到81分。

根據美國媒體統計，森根和史密斯成為史上第2年輕同場各拿至少25分的搭檔，只有2008年的杜蘭特（Kevin Durant）與格林（Jeff Green）比他們還年輕。

「我才21歲，未來還有很長的路要走。我每天都在球場上拚盡全力奮鬥，為隊友而戰。」森根說。

鵜鶘本季和火箭交手兩次都是以些微之差飲恨。威廉森（Zion Williamson）這場比賽得到28分，英格倫（Brandon Ingram）19分。

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