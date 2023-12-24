NBA／25顆三分彈掃射摧毀快艇 泰托姆：善用球隊優勢
挾著三分球53投25中的狂暴火力，塞爾蒂克在前三節一陣猛轟，直接把快艇打成碎片，慘輸25分之多；得理不饒人的綠衫軍，進入第四節絲毫不留情面，單節又砍進39分，最後在客場以145比108痛宰對手。
根據統計，53次外線出手創下快艇對手單場最多三分球投射紀錄，命中25球則是創下隊史主場讓對手肆虐的新高。在2020年2月8日客場對灰狼的比賽中，快艇曾讓對方轟進26顆三分球。
「我們接受到很多考驗。塞爾蒂克每個球員都能投三分，他們每場的三分出手次數也是領先全聯盟。在比賽期間，我們也對此進行了討論，商議如何防守。但是即使當你認為他們不會投的時候，他們也投了。」快艇主帥泰隆魯（Tyronn Lue）說。
泰托姆（Jayson Tatum）則表示：「我們就是打出球隊的優勢，我們有很多能夠拉開空間並且命中投籃的球員。不管我們的三分命中率是50%還是20%，我們都會善用球隊的優勢，找到空檔機會。我認為這讓我們變得更加難以防守。」
塞爾蒂克在最近8場比賽中取得7勝，在公鹿的進逼之下仍維持東區第一優勢。「我認為當我們在場上獲得足夠的空間時，我們是一支相當強悍的球隊。我們有足夠的火力，也有很多射手。很多球員能夠去為其他人創造機會，一旦我們防住對手並搶到防守籃板，我們就會盡全力加快節奏，這是我們擅長的打法。」哈勒戴（Jrue Holiday）說。
快艇這場比賽失掉145分，寫下本季最多紀錄，之前最高是對上獨行俠的144分；除了遭受三分外線轟炸之外，快艇籃板球也處於34比57的明顯劣勢。
「過去兩場比賽我們不只是得分高，執行力也很棒。我喜歡我們打出快節奏且少失誤的狀態，在兩者之間找到很好的平衡。」馬祖拉（Joe Mazzulla）說。
原本打出9連勝氣勢的快艇，卻在雷納德（Kawhi Leonard）連續缺陣期間，接連慘敗給雷霆和塞爾蒂克兩大勁旅，顯然球隊仍有不少急需改善的地方。
「希望我們可以恢復健康，並且找出過去兩場比賽我們需要改進的問題，進一步提升戰力。我們目前的狀態還不錯，這兩場吞敗不會讓我們偏離前進的方向和想要達成的目標。」喬治（Paul George）說。
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