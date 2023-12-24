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NBA／解禁後率灰熊3連勝 莫蘭特：狀態只恢復到75%

聯合新聞網／ udn記者蔡佳霖／綜合外電報導
結束25場禁賽後回歸的莫蘭特，馬上率領灰熊3連勝。 路透社
結束25場禁賽後回歸的莫蘭特，馬上率領灰熊3連勝。 路透社

解禁之後的莫蘭特（Ja Morant）宛如猛虎出閘，以場均28分9助攻的姿態，帶領灰熊取得3連勝，包括今天逆轉老鷹比賽在內，他和貝恩（Desmond Bane）聯手拿下67分，殺得對手片甲不留。

被問到如何評比自己復出後的前3場比賽表現，評分範圍是1到10。「當然是10分，」莫蘭特霸氣地說，「因為我們贏球了。這就是我們奮戰的目標，也是我們打球的目的。」

受到禁賽25場和嚴重傷病侵襲所致，灰熊開季表現完全失去章法，只拿到6勝19敗的慘澹成績，直到莫蘭特回歸，他們總算是達成本季最長的3連勝。灰熊目前排在西區倒數第3想要觸碰到附加賽名額，他們還有5.5場勝差要追趕。

「當你能夠贏球，打起球來自然會更有能量。我們對於目前的處境感覺還不錯，而且我們之後會有更多球員回歸。現在就讓我們繼續前進。」貝恩說。

第三節初一度落後12分的灰熊，靠著貝恩和莫蘭特合拿28分，將差距縮小到3分差；末節兩隊平手之際，兩人又合力得到13分，讓球隊取得領先優勢。

「我還沒完全恢復狀態，目前大概只有到75%吧。」莫蘭特說。

近況火燙的楊恩（Trae Young）此戰又攻下30分13助攻5籃板，他已經連續7場比賽至少拿到30分10助攻，追平「大O」羅伯森（Oscar Robertson）在1964-65年賽季所創下的紀錄。

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