NBA／「只」拿39分大三元！唐西奇萬分里程碑再等等

馬刺狀元郎溫班亞瑪（Victor Wembanyama）在今天賽前熱身不慎扭傷右腳踝，球團為求保險起見，決定讓他休兵一場，也讓原本「法國天才」對決「斯洛維尼亞金童」的歐陸大戰戲碼落空。但即便如此，唐西奇（Luka Doncic）也不會讓馬刺好過。

賽前只差50分就能達成生涯10000分里程碑的唐西奇，此役「很客氣」地順從波波維奇（Gregg Popovich）的期盼，沒有讓馬刺成為紀錄里程碑的背景。不過其中主要原因在於，獨行俠第三節轟出45比20的巨大比分差距，直接擊潰對手，也讓唐西奇提前打卡下班。

Luka Doncic stuffed the stat sheet with a TRIPLE-DOUBLE in the Mavericks' win over the Spurs 📊



39 PTS / 12 REB / 10 AST pic.twitter.com/7QxIHpvJhO — NBA (@NBA) 2023年12月24日

獨行俠最終是以144比119大勝馬刺，中止3連敗；至於馬刺則是在結束18連敗之後，近期又吞下4連敗。

唐西奇僅打三節就飆出39分12籃板10助攻，完成本季第6次大三元，生涯累積62次；此外，這也是唐西奇生涯第36次至少30分大三元的演出，超車哈登（James Harden），只落後偶像詹姆斯（LeBron James）1次，名列史上第3。

根據統計，唐西奇已經連續11場比賽至少拿到28分6籃板6助攻，追平「大O」羅伯森（Oscar Robertson），並列史上第2；而他對馬刺一共完成6次大三元，也是他面對29支球隊之中最多的一隊。

賽後被問到還差11分就能達成10000分里程碑，唐西奇表示自己對這些紀錄沒有想太多。「我沒有很執著在這個紀錄上，我只是很高興我們贏球了。」