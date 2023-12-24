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NBA／連敗絕境逼出「全力詹」 詹姆斯：我們亟需這場勝利

中央社／ 高雄24日電
即將滿39歲的詹姆斯勇冠三軍狂砍40分。 美聯社
即將滿39歲的詹姆斯勇冠三軍狂砍40分。 美聯社

再過6天就要滿39歲的湖人球星詹姆斯（LeBron James），今天作客雷霆比賽時攻下本季新高40分，包含5投全中的三分球，終場率領湖人以129比120擊敗雷霆，終止最近的4連敗。

根據美國媒體統計，詹姆斯是聯盟史上單場拿到40分並且100%三分球命中率的最老球員。

洛杉磯湖人在第三節剩下3分32秒時還有26分領先，不過近況正佳的奧克拉荷馬雷霆展開追分攻勢，終場前5分54秒將差距縮小到8分差，不過接下來都看詹姆斯表演。

湖人先靠戴維斯（Anthony Davis）中距離跳投得手後又將差距恢復到雙位數，隨後詹姆斯投進2記三分球、1次三分打，外加2罰全進，一口氣包辦湖人剩下的11分，徹底澆熄雷霆反撲氣焰。

詹姆斯賽後接受美媒ESPN訪問時自信說道：「我知道還有能力贏得比賽，並且可以用不同的方式影響比賽，當球隊需要我的時候，我可以跳出來帶著隊友一起跑動。」

對於湖人能夠結束4連敗，然後重整旗鼓，詹姆斯則說：「有鑑於我們球隊的處境，這對我們來說是一場必須拿下的比賽。我們知道對手很強，但我們透過優秀的表現用勝利結束了客場之旅。對手是西區勁旅。我們亟需這場勝利，這是被絕境逼出來的。」

賽前戴維斯特別精神喊話，一定要把這場球賽贏下來終止連敗，他拚戰了42分鐘，拿下26分、11籃板、7助攻、2阻攻。

湖人為了止敗，這場比賽也主動變陣，將本季一直都先發的後衛羅素（D'Angelo Russell）換下來，改由范德比爾特（Jarred Vanderbilt）先發，並且大量增加八村壘的上場時間，高大的陣容果然收到防守效果，讓雷霆三分球命中率僅31%，且只有19次罰球機會。

反觀湖人團隊命中率高達52.2%，三分球更是32投16中，且全隊送出本季新高的37次助攻。

「我們增加了高度，從三分到側翼再到我們的中鋒，有能力去防守多個位置，增加操作的靈活性。最重要的是，我們能夠保護好籃板，當對手投籃沒中，尤其是在第二、第三節時，我們做好了籃板保護工作，給了自己轉換得分的機會。」詹姆斯說。

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