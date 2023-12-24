快訊

南韓冬天不關水龍頭「好浪費」？ 原因曝光：台灣高山也會

預售屋低樓層沒車位！她苦惱是否買頂樓 網見1點勸逃：這才是大問題

賴清德萬里老家鄰居發給社會公開信 「到底要把我們逼到哪裡？」

NBA／湯普森持續復甦聯手柯瑞砍55分 勇士強勢奪5連勝

聯合新聞網／ udn記者蔡佳霖／綜合外電報導
浪花兄弟合體發威，帶動勇士追平本季最長連勝。 美聯社
浪花兄弟合體發威，帶動勇士追平本季最長連勝。 美聯社

向來對於打拓荒者極有心得的柯瑞（Stephen Curry），在今天主場比賽中18投11中高效拿下27分，搭配逐漸回春的湯普森（Klay Thompson）也貢獻全隊最高28分，「浪花兄弟」聯手帶領勇士以126比106輕鬆輾過拓荒者。

勇士笑納5連勝，追平本季球隊最長連勝表現；同時戰績來到15勝14敗，排名回到西區第10，這是他們自11月12日以來首度勝率達5成以上。這個月勇士一共面對拓荒者3場，全都取得勝利。

這波勇士能夠在格林（Draymond Green）禁賽情況下拉出連勝氣勢，關鍵莫過於湯普森的復甦。湯普森已經連續6場至少拿到20分，且每場投進5.5顆三分球，三項命中率為53%/50%/100%，真實命中率達70.7%。

除了「浪花兄弟」的發揮，同樣在這波連勝扮演重要角色的新秀小將波傑姆斯基（Brandin Podziemski），此役又是12投7中，得到15分10籃板7助攻，連續11場至少抓下5個籃板。另一位撐起禁區重任的小將傑克森-戴維斯（Trayce Jackson-Davis）也有13分5籃板3助攻的表現。

拓荒者最近10場比賽吞下9敗，此役陣中以西蒙斯（Anfernee Simons）的25分為最高，波格登（Malcolm Brogdon）17分12助攻6籃板3抄截，葛蘭特（Jerami Grant）17分。

相關新聞

NBA／必勝宣言！詹姆斯狂轟40分寫紀錄 末節統治雷霆止4連敗

誓言要中止4連敗的湖人，在今天面對西區新興勁旅雷霆展現贏球決心，即將滿39歲的詹姆斯（LeBron James）帶頭衝刺，全場20投13中包含三分球5投全中、9罰全中的高效率，狂砍賽季新高40分，外加

NBA／湯普森持續復甦聯手柯瑞砍55分 勇士強勢奪5連勝

向來對於打拓荒者極有心得的柯瑞（Stephen Curry），在今天主場比賽中18投11中高效拿下27分，搭配逐漸回春的湯普森（Klay Thompson）也貢獻全隊最高28分，「浪花兄弟」聯手帶領勇

NBA／史上第3支！活塞不敵籃網 追平單一賽季最長26連敗紀錄

連敗不止的NBA底特律活塞今天作客布魯克林籃網，儘管全隊有3人得分超過20分大關，但還是以115比126落敗，追平聯盟單...

NBA／突破勇士新秀魔障 波傑姆斯基：把握有限機會發揮

在格林（Draymond Green）面臨長時間禁賽且維金斯（Andrew Wiggins）下放板凳後，勇士卻在5場比賽中拿下4連勝，睽違一個多月勝率總算重回5成大關，其蛻變關鍵莫過於陣中兩位菜鳥新秀

NBA／選秀會後段班才被挑走 勇士菜鳥前鋒耿耿於懷

今年選秀會第二輪57順位才被選走的6呎9吋前鋒傑克森-戴維斯（Trayce Jackson-Davis），繼前一場對綠衫軍拿下10分13籃板之後，今天面對巫師又攻下10分15籃板3助攻，成為隊史近15

NBA／賽前熱身不慎扭傷右腳踝 溫班亞瑪無奈休兵缺席

先前因右腳踝酸痛缺席對公鹿比賽的溫班亞瑪（Victor Wembanyama），原本準備在今天對獨行俠的比賽中回歸，不料卻在賽前熱身時不慎踩到一旁工作人員的腳，導致出現扭傷情況。 溫班亞瑪在回到

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。