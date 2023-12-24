NBA／湯普森持續復甦聯手柯瑞砍55分 勇士強勢奪5連勝
向來對於打拓荒者極有心得的柯瑞（Stephen Curry），在今天主場比賽中18投11中高效拿下27分，搭配逐漸回春的湯普森（Klay Thompson）也貢獻全隊最高28分，「浪花兄弟」聯手帶領勇士以126比106輕鬆輾過拓荒者。
勇士笑納5連勝，追平本季球隊最長連勝表現；同時戰績來到15勝14敗，排名回到西區第10，這是他們自11月12日以來首度勝率達5成以上。這個月勇士一共面對拓荒者3場，全都取得勝利。
這波勇士能夠在格林（Draymond Green）禁賽情況下拉出連勝氣勢，關鍵莫過於湯普森的復甦。湯普森已經連續6場至少拿到20分，且每場投進5.5顆三分球，三項命中率為53%/50%/100%，真實命中率達70.7%。
除了「浪花兄弟」的發揮，同樣在這波連勝扮演重要角色的新秀小將波傑姆斯基（Brandin Podziemski），此役又是12投7中，得到15分10籃板7助攻，連續11場至少抓下5個籃板。另一位撐起禁區重任的小將傑克森-戴維斯（Trayce Jackson-Davis）也有13分5籃板3助攻的表現。
拓荒者最近10場比賽吞下9敗，此役陣中以西蒙斯（Anfernee Simons）的25分為最高，波格登（Malcolm Brogdon）17分12助攻6籃板3抄截，葛蘭特（Jerami Grant）17分。
2023-24 NBA即時比分
▪ 不讓了！詹皇爆氣怒砍40分破紀錄！湖人總算止4連敗！ 這裡看即時比分與數據統計
▶▶▶追NBA即時賽況 ▪今天賽程時間表& ▪文字直播 ▪東/西區戰績排行
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言