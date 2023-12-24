NBA／湯普森持續復甦聯手柯瑞砍55分 勇士強勢奪5連勝

向來對於打拓荒者極有心得的柯瑞（Stephen Curry），在今天主場比賽中18投11中高效拿下27分，搭配逐漸回春的湯普森（Klay Thompson）也貢獻全隊最高28分，「浪花兄弟」聯手帶領勇士以126比106輕鬆輾過拓荒者。

勇士笑納5連勝，追平本季球隊最長連勝表現；同時戰績來到15勝14敗，排名回到西區第10，這是他們自11月12日以來首度勝率達5成以上。這個月勇士一共面對拓荒者3場，全都取得勝利。

Warriors ELITE ball movement finds Klay Thompson for his FOURTH triple on the Wizards 💦pic.twitter.com/5L1uVzTcus — ClutchPoints (@ClutchPoints) 2023年12月23日

這波勇士能夠在格林（Draymond Green）禁賽情況下拉出連勝氣勢，關鍵莫過於湯普森的復甦。湯普森已經連續6場至少拿到20分，且每場投進5.5顆三分球，三項命中率為53%/50%/100%，真實命中率達70.7%。

除了「浪花兄弟」的發揮，同樣在這波連勝扮演重要角色的新秀小將波傑姆斯基（Brandin Podziemski），此役又是12投7中，得到15分10籃板7助攻，連續11場至少抓下5個籃板。另一位撐起禁區重任的小將傑克森-戴維斯（Trayce Jackson-Davis）也有13分5籃板3助攻的表現。

拓荒者最近10場比賽吞下9敗，此役陣中以西蒙斯（Anfernee Simons）的25分為最高，波格登（Malcolm Brogdon）17分12助攻6籃板3抄截，葛蘭特（Jerami Grant）17分。