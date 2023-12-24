NBA／史上第3支！活塞不敵籃網 追平單一賽季最長26連敗紀錄

連敗不止的NBA底特律活塞今天作客布魯克林籃網，儘管全隊有3人得分超過20分大關，但還是以115比126落敗，追平聯盟單一賽季最長的26連敗。

NBA在同一球季的史上最多連敗紀錄，是2010-11賽季的克里夫蘭騎士、2013-14賽季的費城76人共同保持的26連敗，如今活塞成為第3支締造「窘」紀錄的球隊。

亟需止敗的活塞首節就給自己挖坑以21比32落後，隨後一路苦追分數，偏偏第三節末到第四節初又進攻當機，被籃網拉出一波15比0攻勢，雙方差距擴大到20分以上，也讓活塞吞下26連敗。

活塞在2天後將回到主場繼續迎戰籃網，若再輸球，就會締造單一賽季最長的27連敗，而且接著又將作客波士頓塞爾提克，要止敗恐怕不樂觀。

在NBA歷史上最長連敗紀錄，是76人在2014-15到2015-16賽季的跨季28連敗。

拿下2021-22賽季年度最佳教練的威廉斯（Monty Williams）雖然坐擁超高薪資，似乎還是找不到獲勝的方法。美聯社報導，目前活塞最大的問題，就是主力輪替球員都太過年輕，平均不到25歲，而球隊顯然也一直在測試陣容組合，難以凝聚贏球的自信。

今天活塞有3人得分超過20分，其中以艾維（Jaden Ivey）的23分最高，康寧漢（Cade Cunningham）也有22分進帳，不過他因為犯規麻煩，上半場僅出賽11分鐘。

背靠背出賽的籃網則以布里吉斯（Mikal Bridges）攻下全場最高的29分，外加7助攻、6籃板表現最佳。