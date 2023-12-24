NBA／賽前熱身不慎扭傷右腳踝 溫班亞瑪無奈休兵缺席

先前因右腳踝酸痛缺席對公鹿比賽的溫班亞瑪（Victor Wembanyama），原本準備在今天對獨行俠的比賽中回歸，不料卻在賽前熱身時不慎踩到一旁工作人員的腳，導致出現扭傷情況。

溫班亞瑪在回到休息室包紮之後，原本還想直接上場比賽，但為求保險起見，馬刺仍決定讓他繼續休兵。

Victor Wembanyama aggravated his sore right ankle after stepping on a Mavs employee during warmups.



Hope he’s okay 🙏pic.twitter.com/rZo5yugfGz — ClutchPoints (@ClutchPoints) 2023年12月24日

這是溫班亞瑪近3場比賽以來2次缺席，前一場他在面對公牛時僅得到7分5籃板5助攻3阻攻2抄截，進攻表現並不理想。

在今天與獨行俠的比賽中還有一個焦點，那就是唐西奇能否達成生涯10000分的里程碑。目前他還差50分。賽前波波維奇也開玩笑地希望唐西奇可以「輕虐」。

「希望我們不會看到他在今晚達成這項壯舉。」

Victor Wembanyama ends his pre-game work out early and heads to the locker room frustrated after landing awkwardly on one of the Mavs employees under the basket. pic.twitter.com/wURajkU498 — Landon Thomas (@sixfivelando) 2023年12月24日