NBA／賽前熱身不慎扭傷右腳踝 溫班亞瑪無奈休兵缺席
先前因右腳踝酸痛缺席對公鹿比賽的溫班亞瑪（Victor Wembanyama），原本準備在今天對獨行俠的比賽中回歸，不料卻在賽前熱身時不慎踩到一旁工作人員的腳，導致出現扭傷情況。
溫班亞瑪在回到休息室包紮之後，原本還想直接上場比賽，但為求保險起見，馬刺仍決定讓他繼續休兵。
這是溫班亞瑪近3場比賽以來2次缺席，前一場他在面對公牛時僅得到7分5籃板5助攻3阻攻2抄截，進攻表現並不理想。
在今天與獨行俠的比賽中還有一個焦點，那就是唐西奇能否達成生涯10000分的里程碑。目前他還差50分。賽前波波維奇也開玩笑地希望唐西奇可以「輕虐」。
「希望我們不會看到他在今晚達成這項壯舉。」
2023-24 NBA即時比分
▪ 波爾交易後首度回勇士主場獲掌聲！ 這裡看即時比分與數據統計
▶▶▶追NBA即時賽況 ▪今天賽程時間表& ▪文字直播 ▪東/西區戰績排行
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言