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NBA／公鹿碾壓尼克豪取7連勝 錫伯杜：他們進攻武器太多了

聯合新聞網／ udn記者蔡佳霖／綜合外電報導
安戴托昆波率領公鹿取得對戰尼克9連勝。 路透社
安戴托昆波率領公鹿取得對戰尼克9連勝。 路透社

賽前曾透露自己到腳傷影響，狀態未達100%的安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo），在客場面對尼克一戰中，仍是奮力拿下28分7籃板7助攻，搭配隊友的火力支援，公鹿一度領先達22分，最終以130比111輕取對手，收下近期的7連勝。

公鹿取得對戰尼克9連勝，特別是最近兩場交手一共輸了43分之多。「我認為過去兩場對公鹿的比賽，球隊主要問題一直出在防守。我們防不住對手，得想辦法解決這個問題。」藍道（Julius Randle）賽後說。

布朗森（Jalen Brunson）則說：「我們的進攻問題還好，得到了111分，但我們讓對手拿下130分，這真的不太理想。」公鹿此戰團隊命中率達52.7%，三分球更是32投16中的高效率。

除了安戴托昆波的發揮外，米道頓（Khris Middleton）獲得20分5籃板5助攻，里拉德（Damian Lillard）19分9籃板7助攻，畢斯利（Malik Beasley）19分；波提斯（Bobby Portis）替補上陣拿到23分11籃板。

尼克主帥錫伯杜（Tom Thibodeau）表示：「公鹿有太多進攻武器了，我們在防守端只能疲於奔命。在很多面向我們表現都不如對方。」

公鹿總教練格里芬（Adrian Griffin）賽後稱讚了米道頓的發揮。「米道頓的狀態很棒，打得很有侵略性。他在比賽中表現很全面，在防守端也非常強硬，他今天的表現對我們來說很關鍵。」

尼克陣中以布朗森的36分為最高，藍道26分8籃板，哈爾特斯坦（Isaiah Hartenstein）12分13籃板拿下雙十。

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