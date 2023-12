NBA／約柯奇榮登金塊籃板王 主帥：感覺他每天都在創紀錄

These guys got it done 💪



AG: 16 PTS / 4 REB / 2 AST / 1 STL

MPJ: 15 PTS / 4 REB / 3 AST / 1 BLK

Nikola: 29 PTS / 11 REB / 7 AST / 3 STL / 2 BLK

Jamal: 32 PTS / 5 REB / 9 AST / 2 BLK pic.twitter.com/APdFV60T2o