NBA／約柯奇榮登金塊籃板王 主帥：感覺他每天都在創紀錄

約柯奇（Nikola Jokic）沒有大三元護體仍繳出31分11籃板7助攻3抄截2阻攻的全能數據，穆雷（Jamal Murray）也補上32分9助攻5籃板，兩人聯手在比賽最後關頭扛住籃網反擊的壓力，率領金塊以122比117獲得3連勝，戰績提升到20勝10敗，成為聯盟第5支取得20勝的球隊。

These guys got it done 💪



AG: 16 PTS / 4 REB / 2 AST / 1 STL

MPJ: 15 PTS / 4 REB / 3 AST / 1 BLK

Nikola: 29 PTS / 11 REB / 7 AST / 3 STL / 2 BLK

Jamal: 32 PTS / 5 REB / 9 AST / 2 BLK pic.twitter.com/APdFV60T2o — Denver Nuggets (@nuggets) 2023年12月23日

無所不能的約柯奇贏球之餘，更在這場比賽達成一大里程碑。加上這場的11個籃板，約柯奇生涯累積抓下6631個籃板，超越伊索（Dan Issel）保持的隊史紀錄，榮登金塊籃板王。

不僅是籃板，約柯奇在助攻數，防守籃板均名列隊史第一，得分、抄截、出賽數和投籃次數也都擠進隊史前4。

Your new franchise rebound leader 🃏 pic.twitter.com/lFLgmtDP3B — Denver Nuggets (@nuggets) 2023年12月23日

在比賽結束之後，總教練馬龍（Michael Malone）特別把比賽用球給了愛將子弟兵，並表示：「感覺我們每晚都會討論約柯奇所創造的新紀錄。」