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NBA／選秀會後段班才被挑走 勇士菜鳥前鋒耿耿於懷
今年選秀會第二輪57順位才被選走的6呎9吋前鋒傑克森-戴維斯（Trayce Jackson-Davis），繼前一場對綠衫軍拿下10分13籃板之後，今天面對巫師又攻下10分15籃板3助攻，成為隊史近15年首位至少拿到10分15籃板的新秀，更成為柯瑞（Stephen Curry）之後，首位連兩場完成雙十的勇士新秀。
傑克森-戴維斯目前累積13個阻攻，和湯普森（Klay Thompson）並列勇士陣中第一。賽後接受採訪時，傑克森-戴維斯仍對自己在選秀後段才被挑走一事耿耿於懷
「說真的，我感到很震驚。我在大學時期增添許多技能包，包括在籃板、封阻、傳球、進攻終結等各個面向等都提升了水準，也帶領隊友贏得勝利。所以，我不知道是什麼狀況，就在經紀人告訴我被選走之前我發了那一條訊息。總而言之，那天的事情讓我耿耿於懷。」傑克森-戴維斯說。
傑克森-戴維斯在當天選秀會上曾發了一段話：「你們都會後悔的，我保證。」這顯然成了他在新秀賽季努力奮戰的最強動力。
傑克森-戴維斯後來是和勇士簽下4年合約，其中前兩年為保障合約，至少是給了他一些保障。談起和陣中多位名人堂等級球星共事，傑克森-戴維斯說：「能夠柯瑞、保羅（Chris Paul）這些名人堂球星並肩作戰，真的是上天的眷顧。」
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