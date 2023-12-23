NBA／想過和柯瑞合作 哈利伯頓：勇士若非榜眼籤可能就會選我

在2020年選秀會之前的試訓中，哈利伯頓（Tyrese Haliburton）曾經讓勇士留下深刻印象，然而當年握有榜眼籤的勇士最終仍決定選潛力長人威斯曼（James Wiseman），哈利伯頓則是一路落到第12順位才被國王挑走。

歷經這4年的養成，過去被交易到溜馬的哈利伯頓已經成為聯盟炙手可熱的冉冉新星，反觀威斯曼卻是難以兌現天賦，幾乎面臨續留NBA與否的保衛戰。這樣的結局也讓不少勇士球迷滿臉無奈只能捶心肝。

「我確實想過和柯瑞（Stephen Curry）合作的可能性，」哈利伯頓接受採訪時被問到當年的心境，「比較失望的是勇士是拿到榜眼籤；如果他們的選秀籤是在前3順位之外，我認為他們可能就會選我了。」

談到當時的試訓情況，哈利伯頓表示：「那次試訓可能是我這輩子發揮最好的一次試訓了。每顆球的投射發揮都超出我的想像。但同時我也能理解，在那個當下，勇士不太可能會用榜眼順位來選我。」

包括總教練柯爾（Steve Kerr）和當時總管、現任球評的邁爾斯（Bob Myers）也是對哈利伯頓的投射能力、聰明且自信的態度印象深刻。

「我對勇士的選擇沒有恨意。如果他們當時挑選我，肯定也會是很好的選擇。不過他們後來就贏得了總冠軍，所以我相信他們不會太後悔。」哈利伯頓說。