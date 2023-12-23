NBA／突破勇士新秀魔障 波傑姆斯基：把握有限機會發揮

在格林（Draymond Green）面臨長時間禁賽且維金斯（Andrew Wiggins）下放板凳後，勇士卻在5場比賽中拿下4連勝，睽違一個多月勝率總算重回5成大關，其蛻變關鍵莫過於陣中兩位菜鳥新秀波傑姆斯基（Brandin Podziemski）和傑克森-戴維斯（Trayce Jackson-Davis）的適時發揮。

以首輪第19順位加入勇士的波傑姆斯基，頂替維金斯先發之後表現可圈可點；當他先發時，場均可以得到9.5分5.5籃板3.3助攻2抄截，近期連續10場至少抓下5籃板，也是2000-01年的傑克森（Marc Jackson）以來首位有此表現的新秀。

至於落到今年選秀會第二輪57順位才被選走的傑克森-戴維斯，表現更是驚奇。今天面對巫師拿下10分15籃板3助攻，成為隊史近15年首位至少拿到10分15籃板的新秀。此外，傑克森-戴維斯還是柯瑞（Stephen Curry）之後首位連兩場完成雙十的勇士新秀。

談到自己和傑克森-戴維斯的表現，波傑姆斯基表示：「勇士向來不會給新秀太多上場時間，我認為我和傑克森-戴維斯已經試圖去改變這一點，並證明我們屬於這裡。」

在這場比賽中，勇士淨勝巫師11分，這也是本季勇士在主場取勝的最大分差；除此之外，勇士在主場已經取得了7連勝，逐漸從先前的失利陰霾中走出來。