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NBA／火箭內線搭檔相輔相成 主帥讚：化學效應已建立

聯合新聞網／ udn記者蔡佳霖／綜合外電報導
在森根的帶領下，火箭禁區得分淨贏16分，籃板也多對手16個。 美聯社
在森根的帶領下，火箭禁區得分淨贏16分，籃板也多對手16個。 美聯社

在唐西奇（Luka Doncic）因左腿四股肌拉傷缺陣情況下，獨行俠宛如陷入群龍無首的崩解局面，場一度落後火箭多達38分，先發球員得分慘輸49分，攻守幾乎難以施展，最終是以96比122潰敗。

這是唐西奇繼12月1日對灰熊比賽缺席之後首度休兵，近兩次缺賽獨行俠均吞下敗仗；目前獨行俠是一波3連敗，且5戰4敗，排名跌出前6強，與第8名火箭的勝差只剩1場。

「這突顯了唐西奇對於球隊的重要性，還有他為每個隊友所創造的機會。如果他還是無法上場，那麼我們必須想辦法去尋找投籃機會。」主帥基德（Jason Kidd）說。這場比賽也是唐西奇和厄文（Kyrie Irving）本季首度一起缺陣。

厄文因右腳跟傷勢已經連續缺席7場比賽，不過有正面消息指出，厄文已經脫下保護靴，也無須拿拐杖，已經開啟了重回球場的恢復進程。

史密斯(右)帶球突破。 法新社
史密斯(右)帶球突破。 法新社

火箭此戰談笑用兵，森根（Alperen Sengun）得到22分15籃板3助攻，史密斯（Jabari Smith）21分8籃板，格林（Jalen Green）17分6籃板4助攻

「我們知道他們少了一些人，所以我一開始就打的很有侵略性。比賽提早確定勝負，這也讓我們可以提前做好明天背靠背對鵜鶘的比賽。」森根說。

主帥尤多卡（Ime Udoka）也補充說道：「比賽早早拉開這對球隊有好處，一方面可以讓先發球員得到休息時間，另一方面，替補球員也能得到了更多的上場時間和機會。」

另外談到森根與史密斯的禁區搭檔，尤多卡十分肯定兩人的契合度。「森根與史密斯的搭配非常好，兩人相輔相成，這讓我們的戰術更有多樣性；他們已經合作好幾年時間，你能看到一些化學效應建立起來，他們也會彼此相互支援。」

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