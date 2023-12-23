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NBA／杜蘭特連23場破25分創紀錄 太陽仍慘遭國王痛擊

聯合新聞網／ udn記者蔡佳霖／綜合外電報導
杜蘭特紀錄之夜卻難以挽回太陽頹勢。 美聯社
杜蘭特紀錄之夜卻難以挽回太陽頹勢。 美聯社

杜蘭特（Kevin Durant）雖然攻下28分，連續23場至少拿到25分刷新太陽隊史紀錄，然而面對國王的均衡攻勢，球隊卻是無力招架，整場比賽幾乎被對手碾壓，最多輸到29分，也讓比賽早早落入垃圾時間、以105比120慘遭痛擊。

太陽近5戰吞下4敗，近11戰更只有3勝，戰績14勝14敗跌落到西區第10；反觀國王卻是贏了8場比賽中的6場，成績提升到17勝10敗，名列西區第4。

福克斯（De'Aaron Fox）繳出23分7助攻6籃板3抄截2阻攻的全能數據，生涯助攻數累積2583次，超越畢比（Mike Bibby），排名躍升隊史第5，下個目標將是席亞斯（Reggie Theus）的2809次。

國王先發5人得分均達雙位數，沙波尼斯（Domantas Sabonis）奮力拿下28分12助攻11籃板，本季第4次大三元，生涯累積36次；穆雷21分，巴恩斯（Harrison Barnes）19分，赫爾特13分。

相較於國王的均衡演出，太陽進攻仍集中在雙星身上，除了杜蘭特外，布克（Devin Booker）獲得24分7助攻4籃板。

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