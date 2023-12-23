NBA／波爾重返灣區柯瑞飆分三節打卡 勇士輕鬆收4連勝
波爾（Jordan Poole）在交易之後首度回到勇士主場，球團特別播放致敬影片感謝這位曾經協助他們奪冠的年輕好手，現場球迷也熱烈歡迎他的回歸。
波爾全場拿下25分3籃板3助攻2抄截，但命中率還是慘不忍睹的21投7中；賽前和他熱情擁抱寒暄的柯瑞（Stephen Curry），只打三節比賽就轟進8記三分球，創本季新高，輕鬆攻下30分7攻4籃板。勇士靠著第三節的猛攻將雙方差距擴大到18分差，以129比118順利收下4連勝，勝率重新回到5成。
柯瑞上半場就命中4顆三分球，生涯累積282次，而第2名和第3名加起來也不過274次。而這場比賽也是他生涯第75場至少轟進8顆三分球，而第2到4名的里拉德（Damian Lillard）、湯普森（Klay Thompson）和哈登（James Harden），加起來也不過74次。
湯普森拿到20分，個人連5場至少20分。庫明加（Jonathan Kuminga）22分4籃板3助攻，薩里奇（Dario Saric）13分，保羅（Chris Paul）則是送出10次助攻。
傑克森-戴維斯（Trayce Jackson-Davis）得到10分15籃板3助攻，成為隊史近15年首位至少拿到10分15籃板的新秀。
巫師另一位主力庫茲瑪（Kyle Kuzma）因膝傷提前退場，只得到7分9籃板3助攻。
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