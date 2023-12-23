NBA／「阿舍哥」羅賓森第四節獨拿21分 聯手赫洛擊退老鷹

儘管楊恩（Trae Young）持續高檔貢獻，攻下30分13助攻，連續6場比賽至少拿到30分10助攻，其中第四節他還獨拿16分，不過遇到對面火力更旺盛的羅賓森（Duncan Robinson）仍是無計可施；羅賓森他在第四節攻下全場27分之中的21分，幫助熱火以122比113拿下勝利。

羅賓森追平個人生涯單節得分紀錄，他在2019年11月20日對騎士比賽中是在第二節飆進21分。「他展現了他在各個面向的進步有多大。」熱火主帥史波史特拉（Erik Spoelstra）說。

Duncan Robinson tonight:



27 points (4/7 3PM)

3 rebounds

3 assists

73/57/100%



pic.twitter.com/GHHCA4NH1F — Playbook Sports (@PlaybookSN) 2023年12月23日

赫洛（Tyler Herro）此役拿到30分7籃板，這是他生涯第8次至少拿到30分5籃板外加5記三分球，和萊斯（Glen Rice）並列隊史第一。在赫洛傷癒回歸的3場比賽中，場均可以拿到27.7分，投籃命中率和三分命中率皆達5成。

巴特勒（Jimmy Butler）因傷未出賽；阿德巴約（Bam Adebayo）獲得18分11籃板6助攻，哈克斯（Jaime Jaquez Jr.）19分7籃板。「他們兵多將廣，而且有一套運作出色的體系。」楊恩賽後稱讚熱火。

除了楊恩外，墨瑞（Dejounte Murray）拿到24分8籃板6助攻3抄截，波格丹諾維奇（Bogdan Bogdanovic）23分，他已經連續6場以替補身分拿到至少20分，是赫洛在2021-22年賽季連7場之後，聯盟替補球員中最好的表現。

老鷹在至少拿到123分，球隊戰績11勝2敗，低於123分時，則是大幅跌到1勝14敗，足見得分的高穩定度對於球隊的重要影響。