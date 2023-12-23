NBA／楊恩連6場至少30分10助攻 史上第2長紀錄

楊恩（Trae Young）在今天作客對熱火的比賽中攻下30分13助攻，這是他連續6場比賽至少拿到30分10助攻，成為歷史上第2位達此數據的球員，前一人就是傳奇巨星「大O」羅伯森（Oscar Robertson）。

羅伯森曾經有過連續7場至少30分10助攻的表現，出現在1964年12月18日到1965年1月1日期間；而前一個賽季，「大O」也有過連6場至少30分10助攻的演出，發生在1964年1月12日至1月22日之間。

此外，楊恩生涯第185次單場得分助攻皆達雙位數，追平羅伯森的紀錄，並列聯盟25歲或25歲以下第5多。