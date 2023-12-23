NBA／「費城三叉戟」同場各破30分 隊史自1961年以來首見

在76人主場戰勝暴龍的比賽中，安比德（Joel Embiid）豪取31分10籃板9助攻4阻攻，馬克西（Tyrese Maxey）攻下33分10助攻4籃板，哈里斯（Tobias Harris）貢獻33分8籃板7助攻，費城三叉戟聯手創下罕見紀錄。

根據統計顯示，76人上一次出現同場3人破30分的比賽已經要追溯到1961年1月5日對費城勇士的比賽，當時76人隊名還是前身雪城國民隊（Syracuse Nationals）。該場比賽巴奈特（Dick Barnett）獲得34分，薛伊斯（Dolph Schayes）33分，葛瑞爾（Hal Greer）31分。

此外，安比德、哈里斯和馬克西3人同場至少都拿下30分7助攻，創下聯盟史上首見紀錄。