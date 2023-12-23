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NBA／安比德連13場「30-10」 破張伯倫59年紀錄
前一場轟出生涯第7場50分比賽的安比德（Joel Embiid），今天主場面對暴龍持續高檔演出，21投11中豪取31分10籃板9助攻4阻攻，差點送出本季第2次大三元；搭配馬克西（Tyrese Maxey）攻下33分10助攻4籃板，哈里斯（Tobias Harris）33分8籃板7助攻，費城三叉戟展現無比破壞力直接摧毀對手，以121比111拿下2連勝。
76人成為塞爾蒂克和公鹿之後，東區第3支取得20勝的球隊，排名仍緊追在兩隊之後。而安比德此役又寫下多項紀錄，持續朝年度MVP二連霸和得分王三連霸之路邁進。
據統計，安比德開季連25場至少拿到20分，包括上季在內，則是連續32場，寫下生涯最佳表現，同時在76人隊史僅次於艾佛森（Allen Iverson）的57場和張伯倫（Wilt Chamberlain）的47場。
此外，安比德已經連續14場超過30分，持續刷個新個人和和團隊的紀錄，而連續13場至少30分10籃板，也是1971-72年賈霸（Kareem Abdul-Jabbar）的16場以來最好表現，超越張伯倫在1964-65年創下的連12場紀錄。
安比德本季已經累積20次破30分、6次破40分、2次破50分、16次半場破20分，這些飆分數據可說是傲視群雄。
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