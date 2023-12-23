NBA／波爾賽前與柯瑞擁抱寒暄 連續命中「Logo Shot」

勇士今天在主場迎戰巫師，這也是波爾（Jordan Poole）交易之後首度回到熟悉的主場。賽前練習時，鏡頭就捕捉到波爾和老大哥柯瑞（Stephen Curry）相互擁抱，兩人寒暄一番，和昔日隊友交談甚歡。另一方面，波爾也在訓練過程中接連投進「Logo Shot」。

儘管波爾的離開牽扯到不少勇士內部的紛爭和矛盾，過程並不美好，但柯爾（Steve Kerr）賽前感性提到，沒有波爾的協助，勇士是無法在2022年重返王座，他也期盼波爾交易後首度造訪能夠得到球迷熱烈歡迎。

Jordan Poole and Steph Curry catching up before the Wizards play the Warriors at Chase Center 🫂



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至於波爾雖然不願回應有關在勇士最後一季因內部生變走向雙方分手的過程，但他也坦言對這段經歷不會感到遺憾，同時認為自己在勇士的經歷讓他變得更堅強，並感激能和這個團隊一起贏得總冠軍。

Jordan Poole back in the Bay Area getting shots up ahead of the Warriors vs. Wizards matchup 👀🔥pic.twitter.com/KtAi2OTH6e — ClutchPoints (@ClutchPoints) 2023年12月23日

勇士先前面臨格林（Draymond Green）被禁賽的風波，導致球隊陷入亂流之中，不過幾位副手小將努力拚搏之下，打出一波3連勝，即便此戰維金斯（Andrew Wiggins）因病無法出賽，面對一勝難求的巫師也希望發揮主場威能，達成本季第2長的4連勝。

Jordan Poole reunites with Kevon Looney, Gary Payton II pic.twitter.com/DwwhEJEz4i — Shayna Rubin (@ShaynaRubin) 2023年12月23日

至於開季以來表現一般的波爾，未能如外界預期般開啟火力爆發模式，場均僅17.4分，投籃命中率僅41.2%。