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NBA／討厭波爾離開勇士結局 柯爾：沒有他無法贏那座冠軍

聯合新聞網／ 綜合報導
波爾(左)、柯爾(右)。 路透
波爾(左)、柯爾(右)。 路透

勇士明天將迎戰巫師，這是波爾（Jordan Poole）被交易後首度造訪勇士主場。波爾去年被格林（Draymond Green）痛毆，畫面還在網路上瘋傳，讓外界十分震驚。總教練柯爾（Steve Kerr）今天受訪時坦言，討厭球隊和波爾說再見的方式。

柯爾提到，「當揮拳事件發生時，我們用當下覺得最好的方式處理它，但事後來看感覺可以做得更好。我討厭波爾在這裡的結局，他在這裡取得巨大的成功，幫助我們贏下總冠軍。我們也幫助他成為冠軍，並簽下大合約改變人生，這一切都很成功，但我討厭這個結束方式。」

波爾在2021-22年賽季開始贏得柯爾的信任，成為球隊主力陣容一員。他在湯普森（Klay Thompson）離隊時彌補球隊火力，季後賽場均17分，投籃命中率更高達51%。柯爾也感謝波爾的貢獻，「我們前50場比賽派他當先發，他把位置讓回給湯普森後，仍在季後賽發揮巨大影響力，他做了我們要他做的一切。」

本季巫師只會作客勇士這一場，柯爾表示，「這是我們第一次有機會感謝波爾的貢獻，他幫我們奪下冠軍，沒有他我們贏不了那座冠軍。所有人都知道這點，我們球迷也都知道，所以他會獲得熱烈的掌聲。」

勇士 Steve Kerr Jordan Poole

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