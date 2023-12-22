NBA／季中錦標賽害的？ 湖人、溜馬決賽後合計3勝10敗

打進NBA季中錦標賽冠軍賽的湖人和溜馬近況不佳，溜馬今天客場103比116不敵灰熊、湖人作客111比118敗給灰狼，決賽後湖人和溜馬合計3勝10敗，讓外界質疑是不是季中賽症候群。

今年美國職籃（NBA）首創的季中錦標賽深獲好評，洛杉磯湖人最終擊敗印第安那溜馬拿下冠軍，每人也獲得50萬美元（約1550萬台幣）獎金，但2隊從季中賽後表現卻直線下滑，湖人1勝5敗、溜馬2勝5敗。

湖人昔日球員費雪（Derek Fisher）日前接受美國媒體Fadeaway World訪問時直言：「這就是為什麼我一直認為，要等到比賽結束後再來慶祝（錦標賽奪冠）的原因。」

湖人今天作客西區龍頭明尼蘇達灰狼，詹姆斯（LeBron James）腳踝傷勢休兵，在戴維斯（AnthonyDavis）31分、8籃板帶領下，一直和灰狼抗衡到第4節才被拉開，也吞下近期的5連敗。

近況不佳的湖人，接下來將對上奧克拉荷馬雷霆、波士頓塞爾提克，若不盡快找到勝利方程式，很可能會遭遇7連敗跌出西區前10名。

湖人總教練漢姆（Darvin Ham）賽後受訪時說，輸球總是讓人失望，他們不習慣陷入輸球的節奏，他強調，一旦傷兵歸隊，他們會突破困境回到正常節奏，「我們會沒事的。」

溜馬狀況同樣不佳，尤其是季初打出亮眼成績單的後衛哈利伯頓（Tyrese Haliburton），自從季中賽4強淘汰密爾瓦基公鹿後就陷入低潮。

他近6場出賽數據平均16.5分、3.5籃板、4.3失誤，低於賽季平均的24.7分、4籃板、2.7失誤，且投籃命中率40%、三分命中率28.5%，也不如賽季平均值的50.4%（整體投籃命中率）與42.4%（三分球命中率）。