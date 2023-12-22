NBA／湖人4連敗跌至西區第10 戴維斯：對雷霆必須贏

儘管昨天比賽疑似受傷，湖人禁區支柱戴維斯（Anthony Davis）仍背靠背出戰灰狼，他在詹姆斯（LeBron James）缺陣情況下，全場砍下31分8籃板，湖人終場仍以111：118不敵灰狼，苦吞4連敗，跌至西區第10。

湖人日前奪下季中錦標賽冠軍，更登上西區第4，但隨後卻陷入低潮。戴維斯受訪時坦言，「連輸4場很糟糕，你會想回到勝利行列中。今晚我們的努力是存在的，打得很想贏，更有自信，但輸球很糟糕。」

湖人後天將對決西區第2的雷霆，戴維斯下達必勝軍令狀，「NBA賽季有高低起伏，我們正處於低潮，我們知道自己能成為怎樣的球隊。我們要繼續努力拚戰和付出能量，將周六視為必勝局。」

湖人主控羅素（D'Angelo Russell）近5戰場均9.4分，投籃命中率僅34.5%，不過他今天在末節狂飆13分。他認為自己需打得更好，「很高興看見一球隊友參與進來，我們希望勝利成為結果，就必須打得更好。」