NBA／詹姆斯缺陣戴維斯飆31分不夠 湖人輸灰狼吞4連敗

在季中錦標賽奪冠後陷入低潮的湖人隊，今天在詹姆斯（LeBron James）缺陣下作客西區戰績龍頭灰狼隊主場，第四節灰狼一度領先達到13分，儘管關鍵時刻湖人羅素（D'Angelo Russell）接連砍進三分球，但最終湖人仍是未能更近一步超前比數，以111：118吞下季中錦標賽後的第5敗。

湖人在日前於主場掛上季中錦標賽冠軍錦旗後卻陷入連敗低潮，在昨天不敵公牛隊後已經吞下一波3連敗，且這3連敗中還包括輸給勝率不足5成的馬刺與公牛隊，讓總教練漢姆都直言湖人確實陷入低潮。

而在今天出戰西區龍頭灰狼的比賽中，湖人一哥詹姆斯也因為腳踝傷勢缺陣，但湖人明星大前鋒戴維斯（Anthony Davis）也一肩將勝負扛起，他全場狂飆31分，幫助湖人前三節與灰狼一路拉鋸。

不過灰狼今天也展現多點開花的攻勢，尤其是陣中頭號得分手愛德華（Anthony Edwards），在第四節湖人由後衛羅素領軍追分下，在比賽剩下5分鐘時完成一次「三分打」演出，幫助灰狼將領先差距一度維持在8分，加上康利也在關鍵時刻飆進三分球，讓灰狼在比賽最後2分半鐘保有13分領先優勢。

反觀湖人戴維斯在前三節就攻下27分下，第四節卻手感盡失，僅管羅素在比賽最後關頭連續飆進兩顆三分球，幫助湖人一對追到僅剩7分差距，但接下來湖人也未能再縮小差距，最終就以7分差苦吞4連敗。

灰狼今天以愛德華攻下27分7籃板5助攻表現最佳，唐斯（Karl-Anthony Towns）則有21分6籃板進帳，贏球後灰狼也成為西區本季第1支、聯盟本季第3支奪下20勝的球隊，至於湖人今天以戴維斯拿下31分8籃板4助攻最突出，八村壘與替補上陣的里夫斯（Austin Reaves）則各有18分進帳。