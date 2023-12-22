NBA／羅斯賽前演講歡迎歸隊 莫蘭特本季主場首戰輕取溜馬
灰熊少主莫蘭特（Ja Morant）復出首戰，就用絕殺球宣告強勢回歸。今天在主場迎戰溜馬，他全場20分8助攻，助灰熊以116：103輕取溜馬，拿到2連勝。
這是莫蘭特本季首度在主場出賽，比賽前「飆風玫瑰」羅斯（Derrick Rose）向全場球迷演講，歡迎莫蘭特歸隊。莫蘭特首節4投全中進帳9分，助灰熊13分領先，第二節灰熊再將分差擴大到22分，但溜馬打出一波27：6攻勢，灰熊只領先2分結束上半場。
第三節貝恩（Desmond Bane）獨得13分再度拉開分差，莫蘭特末節回到場上後帶動球隊攻勢，比賽最後2分鐘淪為垃圾時間，灰熊收下勝利。貝恩全場攻下31分6籃板7助攻，傑克森（Jaren Jackson）21分9籃板，但發生7次失誤。
溜馬方面，哈利伯頓（Tyrese Haliburton）得到17分14助攻，連4場發生4次失誤。溜馬在季中錦標賽過後，7場只贏2場，目前戰績14勝13敗，東區第8。
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