快訊

今年資遣通報人數多2萬、半導體退保最多 裁員潮來了？

少子化學生招不滿 老牌私校「迷你班」撐不住併系求生

漁民撈起2kg黃色怪魚！鑑定後竟是珍貴「海中土豪金」直呼賺翻：身價上看6位數

NBA／羅斯賽前演講歡迎歸隊 莫蘭特本季主場首戰輕取溜馬

聯合新聞網／ 綜合報導
莫蘭特(左)。 美聯社
莫蘭特(左)。 美聯社

灰熊少主莫蘭特（Ja Morant）復出首戰，就用絕殺球宣告強勢回歸。今天在主場迎戰溜馬，他全場20分8助攻，助灰熊以116：103輕取溜馬，拿到2連勝。

這是莫蘭特本季首度在主場出賽，比賽前「飆風玫瑰」羅斯（Derrick Rose）向全場球迷演講，歡迎莫蘭特歸隊。莫蘭特首節4投全中進帳9分，助灰熊13分領先，第二節灰熊再將分差擴大到22分，但溜馬打出一波27：6攻勢，灰熊只領先2分結束上半場。

第三節貝恩（Desmond Bane）獨得13分再度拉開分差，莫蘭特末節回到場上後帶動球隊攻勢，比賽最後2分鐘淪為垃圾時間，灰熊收下勝利。貝恩全場攻下31分6籃板7助攻，傑克森（Jaren Jackson）21分9籃板，但發生7次失誤。

溜馬方面，哈利伯頓（Tyrese Haliburton）得到17分14助攻，連4場發生4次失誤。溜馬在季中錦標賽過後，7場只贏2場，目前戰績14勝13敗，東區第8。

灰熊 溜馬 Ja Morant Derrick Rose

相關新聞

NBA／雷納德本季首度缺陣 快艇就遭雷霆斷9連勝

在昨天擊退強敵獨行俠隊收下平聯盟本季最長9連勝的快艇隊，在今天出戰近況同樣不錯的雷霆卻踢到鐵板，雷霆在團隊6人得分上雙，...

NBA／連殘陣爵士都打不贏！活塞吞25連敗距史上最慘剩3場

爵士主力戰將馬卡南（Lauri Markkanen）、克拉克森（Jordan Clarkson）、霍頓-塔克（Talen Horton-Tucker）及喬治（Keyonte George）今天都缺陣，

NBA／羅斯賽前演講歡迎歸隊 莫蘭特本季主場首戰輕取溜馬

灰熊少主莫蘭特（Ja Morant）復出首戰，就用絕殺球宣告強勢回歸。今天在主場迎戰溜馬，他全場20分8助攻，助灰熊以116：103輕取溜馬，拿到2連勝。 這是莫蘭特本季首度在主場出賽，比賽前「

NBA／首度以客隊球員造訪勇士主場 波爾不在意被交易

波爾（Jordan Poole）休賽季被勇士交易到巫師，明天將首次以客隊球員身分造訪大通中心，他接受勇士隨隊記者史萊特（Anthony Slater）仍拒談格林（Draymond Green）揮拳事件

NBA／湯普森盼球迷給波爾「掌聲」柯瑞坦言已盡力處理矛盾

巫師明天將作客勇士，波爾（Jordan Poole）與老東家的關係成為矚目焦點。勇士一哥柯瑞（Stephen Curry）受訪時直言球隊已盡力處理格林（Draymond Green）揮拳事件，湯普森（

NBA／鵜鶘威廉森合約後3年自動轉非保障 仍有機會挽回

鵜鶘怪物狀元威廉森（Zion Williamson）本季保持健康出賽，但身體狀態仍備受球迷討論。《The Athletic》記者沃柯諾夫（Mike Vorkunov）指出，他2022年與鵜鶘簽下的5年

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。