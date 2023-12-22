NBA／最新名人堂入圍名單 飛人卡特、08京奧「救贖隊」入列

籃球名人堂2024梯入圍名單公布，當中包括首度獲提名的一代「飛人」卡特，以及有布萊恩、詹姆斯等人參加的2008北京奧運美國男籃隊等。

籃球名人堂（Basketball Hall of Fame）今天公布2024年的候選人名單，得獎者將於2024年4月6日在亞利桑那州的鳳凰城揭曉，並於2024年8月17日在麻薩諸塞州春田市（Springfield）正式入主名人堂。

一代飛人卡特入圍名人堂候選名單。 美聯社

卡特（Vince Carter）是2000年雪梨奧運美國男籃金牌成員，他從1998年到2020年效力美國職籃NBA共22個球季。8次入選明星賽的他，先後待過多倫多暴龍、紐澤西籃網（現布魯克林籃網）、奧蘭多魔術、鳳凰城太陽、達拉斯獨行俠、曼菲斯灰熊、沙加緬度國王和亞特蘭大老鷹，一共打了1541場比賽，平均可獲16.7分、4.4籃板、3.2助攻。

美國男籃2004年雅典奧運僅獲銅牌，讓參加2008北京奧運的美國男籃被認為是「救贖之隊」，當年他們靠著布萊恩（Kobe Bryant）、詹姆斯（LeBronJames）、韋德（Dwyane Wade）、安東尼（Carmelo Anthony）、波許（Chris Bosh）、保羅（ChrisPaul）、霍華德（Dwight Howard）、基德（JasonKidd）、布瑟（Carlos Boozer）、威廉斯（Deron Williams）、瑞德（Michael Redd）、普林斯（Tayshaun Prince）聯手拿下金牌。

生涯5次拿下NBA總冠軍的布萊恩，曾於2020年以個人身分入選名人堂，2020年不幸在加州發生直升機墜機意外身亡。

1891年的今天，籃球運動發明人奈史密斯（JamesNaismith）在春田市首次將籃球運動介紹給世人。

其他首度入選的，還包括擁有4枚美國女子職籃（WNBA）冠軍戒指，並獲3面奧運金牌得主的美國女籃球員奧古斯塔斯（Seimone Augustus）、兩度拿下NBA總冠軍的中鋒藍比爾（Bill Laimbeer）、擔任NBA總教練和電視轉播球評16年的佛瑞特洛（MikeFratello），和澳洲奧運國手蓋茲（Andrew Gaze）、泰勒（Penny Taylor）及提姆斯（Michele Timms）。