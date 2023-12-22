NBA／湯普森盼球迷給波爾「掌聲」柯瑞坦言已盡力處理矛盾

巫師明天將作客勇士，波爾（Jordan Poole）與老東家的關係成為矚目焦點。勇士一哥柯瑞（Stephen Curry）受訪時直言球隊已盡力處理格林（Draymond Green）揮拳事件，湯普森（Klay Thompson）則重申，沒有波爾，就沒有2022年冠軍。

格林去年痛毆波爾的畫面在網路上瘋傳，勇士隊內氣氛受到質疑，有部分球迷不滿球團未嚴厲懲罰格林。對此，柯瑞表示，「影片被洩漏出去讓一切變得複雜，當然我們要受到嚴格審視，我們已盡力面對這個棘手的情況，但那是他們之間的事。」

勇士球迷會用掌聲還是噓聲歡迎波爾值得關注，湯普森表示，「波爾幫我們升起一面冠軍旗幟，時間可以治癒一切，勇士國度將永遠感謝波爾，我知道我會。」

湯普森也向球迷喊話，「沒有波爾，我們無法在2022年奪冠，我希望勇士球迷明天給他掌聲。」