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NBA／首度以客隊球員造訪勇士主場 波爾不在意被交易

聯合新聞網／ 綜合報導
波爾。 法新社
波爾。 法新社

波爾（Jordan Poole）休賽季被勇士交易到巫師，明天將首次以客隊球員身分造訪大通中心，他接受勇士隨隊記者史萊特（Anthony Slater）仍拒談格林（Draymond Green）揮拳事件，他也說不在意勇士把他交易走。

波爾在職業生涯第3季破繭而出，當年他在季後賽場均17.0分3.8助攻，投籃命中率50.8，三分命中率39.1%，是球隊奪冠的重要成員。波爾坦言那年學到很多，「我贏下冠軍，和有史以來最偉大的球員一起打球，遇到很棒的人，工作人員都很棒，這是一次很酷的經歷，完成一生都在追求的事，拿下最高水準的冠軍。」

當被問到是否對勇士交易他感到不滿，波爾表示完全不在意，「在最高殿堂就會獲得很多媒體關注，很多事情都和那支球隊聯繫在一起，在這讓我意識到自己變得更堅強。」

勇士隊與波爾最親密的球員是魯尼（Kevon Looney）和維金斯（Andrew Wiggins），前者和他都是密爾瓦基出身的球員。魯尼受訪時談到揮拳事件，稱讚波爾和格林雖然彼此尷尬，但處理方式很有職業精神。

上季波爾季後賽的表現受外界責罵，魯尼也為他報不平，「他場均20分幫我們打進季後賽，柯瑞（Stephen Curry）低潮過一段時間，他和湯普森（Klay Thompson）幫我們堅持過去，不用打附加賽、並贏下一個系列賽。」

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