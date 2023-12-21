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NBA／戈貝爾不滿裁判幫安比德 愛德華：裁判這樣吹碰不得

聯合新聞網／ 綜合報導
戈貝爾(左)、安比德(右)。 法新社
戈貝爾(左)、安比德(右)。 法新社

安比德（Joel Embiid）今天狂砍51分，助76人以127：113擊敗灰狼。不過灰狼球星愛德華（Anthony Edwards）和戈貝爾（Rudy Gobert）似乎不太服氣，都直言裁判哨音不公平。

安比德全場罰球18投17中，戈貝爾比賽前3分29就吞下2犯，整場都陷入犯規麻煩，只打24分鐘。戈貝爾表示，「當裁判吹一些犯規，會讓我打得更困難，就像前2次犯規。我希望他們能更公平的吹判，讓我能試著做自己，努力打球。」

戈貝爾完全不怕收到聯盟罰單，他直言：「當你帶著2次犯規回來，有3個人想讓你盡快離開比賽，很難做自己。」

愛德華透露自己收到朋友的簡訊，對方表示，「我從來沒見過這樣的事，他（安比德）無法阻擋。兄弟，老實說我不知道他們怎麼輸。」愛德華進一步表示，「當安比德打出那種表現，我不知道他們怎麼輸，特別是裁判這樣吹時，你毫無辦法，不能碰他。」

76人 灰狼 Rudy Gobert Anthony Edwards Joel Embiid

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