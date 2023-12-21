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NBA／勇士陣容受外界質疑 柯瑞回擊：總是挑我們毛病
勇士昨天靠著柯瑞（Stephen Curry）關鍵高弧度三分球，以132：126力退塞爾提克。本季勇士因戰績不佳，球隊陣容受到質疑，讓柯瑞直言，外界總是挑他們毛病。
由於湯普森（Klay Thompson）和前鋒維金斯（Andrew Wiggins）開季狀態不佳，勇士不再是外界看好的奪冠熱門。不過近期兩人狀態有好轉的趨勢，儘管格林（Draymond Green）被禁賽，勇士仍打出一波3連勝。
柯瑞昨天受訪時，回應外界對他們的輕視，「多年來都是這樣，甚至2022年奪冠賽季也是。外界總是到處挑我們毛病，因為他們期待我們贏。所有球員都不會對季後賽的競爭力陌生，必須拿出實力給其他隊看，確保在季後賽或任何時刻都是威脅。」
勇士目前戰績13勝14敗，只落後西區第10的太陽1場勝差，且近期年輕球員都獲得許多上場時間，包含庫明加（Jonathan Kuminga）、穆迪（Moses Moody）、波傑姆斯基（Brandin Podziemski）及傑克森-戴維斯（Trayce Jackson-Davis）。
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