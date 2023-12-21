快訊

馬斯克出來面對！X全球大當機啥都不能看 網狂酸：請付費解鎖精彩內容

獨／北極星藥業CDMO計畫大轉彎！斥資20億元併購霖揚生技 原宜蘭建廠計畫將暫緩

獨／蘇嘉全捐農舍閒置逾10年 蘇妻抱屈：蘇家與賴清德不同 我們好可憐

聽新聞
test
0:00 / 0:00

NBA／勇士陣容受外界質疑 柯瑞回擊：總是挑我們毛病

聯合新聞網／ 綜合報導
柯瑞。 美聯社
柯瑞。 美聯社

勇士昨天靠著柯瑞（Stephen Curry）關鍵高弧度三分球，以132：126力退塞爾提克。本季勇士因戰績不佳，球隊陣容受到質疑，讓柯瑞直言，外界總是挑他們毛病。

由於湯普森（Klay Thompson）和前鋒維金斯（Andrew Wiggins）開季狀態不佳，勇士不再是外界看好的奪冠熱門。不過近期兩人狀態有好轉的趨勢，儘管格林（Draymond Green）被禁賽，勇士仍打出一波3連勝。

柯瑞昨天受訪時，回應外界對他們的輕視，「多年來都是這樣，甚至2022年奪冠賽季也是。外界總是到處挑我們毛病，因為他們期待我們贏。所有球員都不會對季後賽的競爭力陌生，必須拿出實力給其他隊看，確保在季後賽或任何時刻都是威脅。」

勇士目前戰績13勝14敗，只落後西區第10的太陽1場勝差，且近期年輕球員都獲得許多上場時間，包含庫明加（Jonathan Kuminga）、穆迪（Moses Moody）、波傑姆斯基（Brandin Podziemski）及傑克森-戴維斯（Trayce Jackson-Davis）。

勇士 Stephen Curry

相關新聞

NBA／前一次交手遭狠酸 哈登攜手雷納德打臉獨行俠

前一次交手還處在哈登（James Harden）加盟後的連敗陣痛期，但快艇隊今天再戰獨行俠隊卻是帶著狀態絕佳的8連勝前來...

NBA／安比德12月超瘋狂！飆本季新高51分力克最強防守灰狼

76人今天在主場迎戰聯盟防守最強的灰狼，MVP中鋒安比德（Joel Embiid）火力全開，狂轟本季新高的51分，率隊以127：113擊敗灰狼。 灰狼隊擁有3屆年度最佳防守球員戈貝爾（Rudy

NBA／勇士陣容受外界質疑 柯瑞回擊：總是挑我們毛病

勇士昨天靠著柯瑞（Stephen Curry）關鍵高弧度三分球，以132：126力退塞爾提克。本季勇士因戰績不佳，球隊陣容受到質疑，讓柯瑞直言，外界總是挑他們毛病。 由於湯普森（Klay Tho

NBA／季中錦標賽奪冠後僅拿1勝 湖人透露不排除先發變陣

在月初贏下聯盟史上首次季中錦標賽冠軍金盃後，湖人隊今天不敵公牛隊，近5場比賽已吞下4敗，低迷的表現很快就沖掉了奪冠的喜悅...

NBA／戈貝爾不滿裁判幫安比德 愛德華：裁判這樣吹碰不得

安比德（Joel Embiid）今天狂砍51分，助76人以127：113擊敗灰狼。不過灰狼球星愛德華（Anthony Edwards）和戈貝爾（Rudy Gobert）似乎不太服氣，都直言裁判哨音不公

NBA／作客加拿大獲支持 穆雷、約科奇退暴龍心情複雜

近期狀態火熱的金塊隊在今天作客暴龍隊主場，同時也是陣中後衛穆雷（Jamal Murray）本賽季首度回到加拿大出賽，最終...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。