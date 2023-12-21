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NBA／尼克先發中鋒本季報銷 向聯盟申請780萬美元特例

聯合新聞網／ 綜合報導
尼克先發中鋒羅賓森(中)本季報銷。 美聯社
尼克先發中鋒羅賓森(中)本季報銷。 美聯社

尼克當家中鋒羅賓森（Mitchell Robinson）日前面對塞爾蒂克時，遭遇左腳踝骨折。先前傳出要缺陣8到10周，如今卻驚傳整季報銷。

據《The Athletic》知名記者查拉尼亞（Shams Charania）報導，尼克向聯盟申請780萬美元傷病特例，因為羅賓森將缺席剩餘賽季。

羅賓森本季出賽21場都先發，平均上場29.2分鐘，拿到6.2分、10.3籃板、1.5抄截、1.3阻攻，投籃命中率59.2%。

尼克日前簽下老將吉布森（Taj Gibson），增添禁區深度，由小將辛姆斯（Jericho Sims）先頂替羅賓森的位置，但辛姆斯前天面對湖人也受傷，將缺陣1到2周。

尼克

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