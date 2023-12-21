NBA／尼克先發中鋒本季報銷 向聯盟申請780萬美元特例
尼克當家中鋒羅賓森（Mitchell Robinson）日前面對塞爾蒂克時，遭遇左腳踝骨折。先前傳出要缺陣8到10周，如今卻驚傳整季報銷。
據《The Athletic》知名記者查拉尼亞（Shams Charania）報導，尼克向聯盟申請780萬美元傷病特例，因為羅賓森將缺席剩餘賽季。
羅賓森本季出賽21場都先發，平均上場29.2分鐘，拿到6.2分、10.3籃板、1.5抄截、1.3阻攻，投籃命中率59.2%。
尼克日前簽下老將吉布森（Taj Gibson），增添禁區深度，由小將辛姆斯（Jericho Sims）先頂替羅賓森的位置，但辛姆斯前天面對湖人也受傷，將缺陣1到2周。
2023-24 NBA即時比分
▪ 76人安比德狂砍51分、快艇豪取9連勝！ 這裡看即時比分與數據統計
▶▶▶追NBA即時賽況 ▪今天賽程時間表& ▪文字直播 ▪東/西區戰績排行
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言