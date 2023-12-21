NBA／作客加拿大獲支持 穆雷、約科奇退暴龍心情複雜

近期狀態火熱的金塊隊在今天作客暴龍隊主場，同時也是陣中後衛穆雷（Jamal Murray）本賽季首度回到加拿大出賽，最終金塊就在約柯奇（Nikola Jokic）達成生涯第400次「雙十」，以及穆雷20分、6助攻領軍下，以113：104擊敗暴龍，近6場比賽收下5勝，戰績緊追排在前頭的灰狼隊與雷霆隊。

儘管日前在傷兵陸續歸隊後一度出現震盪，但衛冕軍金塊近期狀況持續回升，不過在今天作客暴龍主場的比賽中金塊險些踢到鐵板，在下半場最多一度領先到21分的情況下，暴龍一度在末節展開反撲，所幸約柯奇在關鍵時刻挺身而出砍進三分球，幫助金塊將領先優勢拉開到雙位數，澆熄了暴龍的反撲氣燄，最終金塊也以9分差距取勝。

約柯奇今天拿下31分15籃板6助攻，達成生涯第400次的「雙十」，而這也是他生涯首度在面對暴龍的比賽中拿下至少30分，讓他達成面對聯盟所有球隊都至少單場拿下過30分的紀錄。

而賽後約科奇也透露，其實日前自己才剛在同鄉的暴龍總教練拉亞柯維奇（Darko Rajakovic） 家中一起度過塞爾維亞節日，且今天比賽更有不少塞爾維亞人到場觀賽，讓他坦言讓這場勝利變得意義不同，「這邊有很多塞爾維亞人，這讓我更開心能夠率領球隊拿下勝利。」

除了約柯奇表現搶眼外，回到加拿大出賽的穆雷也有20分6助攻演出，而今天暴龍甚至在第二節比賽暫停時，一度播放影片感謝穆雷對於加拿大籃球的貢獻，讓他直言相當感激，「我很感謝多倫多願意讓我這樣出現在大銀幕上，這樣的小事對於我來說卻是意義重大，顯然，來到這裡並能在我的家人和朋友面前打出一場好比賽，真的太棒了。」