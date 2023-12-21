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NBA／溜馬找回準星命中率破6成 大勝黃蜂終止4連敗

中央社／ 高雄21日電
溜馬找回準星團隊命中率破6成大勝黃蜂。 路透
溜馬找回準星團隊命中率破6成大勝黃蜂。 路透

NBA印第安納溜馬今天在主場迎戰夏洛特黃蜂，靠著團隊高達61%的投籃命中率，以及希爾德（Buddy Hield）挹注25分帶動下，終場以144比113擊敗對手，終止最近4連敗。

溜馬在今年美國職籃NBA首創的季中錦標賽冠軍戰不敵洛杉磯湖人後，先贏了全聯盟戰績最差的底特律活塞1場，接著就苦吞4連敗，原本防守就不算太好的溜馬，在這4連敗期間平均失分更高達138.75分。

溜馬首節僅以31比29領先黃蜂，但第2、3節火力全開，半場結束就以71比60領先，前3節打完後更握有21分的優勢。而黃蜂僅在開賽之初取得4比3的短暫領先，接著就被溜馬狠狠甩開。

全場攻下19分、13助攻的溜馬後衛哈利伯頓（Tyrese Haliburton）在接受美國媒體ESPN訪問時說，全隊進攻看起來好多了，「我們在練習時做了很多基本功，這對我們很有幫助。」

黃蜂全隊以後衛羅齊爾（Terry Rozier）的25分、9籃板、7助攻表現最佳，但仍難以挽救球隊吞下6連敗。球隊的明星控衛波爾（LaMelo Ball）因為腳踝扭傷已經連續缺席11場比賽。

黃蜂總教練克里佛（Steve Clifford）在受訪時提到，當對手有這樣的命中率和得分效率時，「確實會讓我們感到很受挫，我們沒有太多犯錯的空間，大家都知道這一點，但比賽中出現太多輕易的犯規，二次得分機會也無法跟對手抗衡。」

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