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NBA／公牛多點開花賞湖人3連敗 沒拉文勝率破6成

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
公牛全隊共8人得分上雙位數，以124：108賞給湖人3連敗。 美聯社
公牛全隊共8人得分上雙位數，以124：108賞給湖人3連敗。 美聯社

近期多次在拉文（Zach LaVine）交易傳聞被提及的湖人隊與公牛隊在今天交鋒，湖人一哥詹姆斯（LeBron James）儘管繳出25分10籃板9助攻的準大三元成績，但公牛在德羅展（DeMar DeRozan）領軍下展現多點開花攻勢，全隊共8人得分上雙位數，最終以124：108賞給湖人3連敗。

湖人在日前季中錦標賽奪下史上首冠後，近期卻陷入連敗低潮，而今天他們更是在作客公牛主場的比賽中踢到鐵板，公牛今年傳出積極兜售球隊明星後衛拉文，其中湖人正是主要的交易對象之一，不過美國媒體近期報導雙方似乎在交易籌碼上無法達到共識，讓這筆交易案始終沒有進一步發生。

而今天雙方也在拉文持續缺陣的情況下交手，公牛也確實展現出他們不需要拉文也具備贏球實力，在前一場擊敗東區強權76人後，今天他們面對湖人也在上半場就展開猛攻，尤其是球隊一哥德羅展今天展現絕佳狀態，全場16次出手命中12球，拿下27分9助攻7籃板，在拉文缺陣的比賽中持續有亮眼表現。

不僅德羅展持續全能演出，公牛今天先發5人全數得分上雙，加上板凳出發的佐蒙德（Andre Drummond）、多森姆（Ayo Dosunmu）與卡特（Jevon Carter）也都有雙位數得分進帳，搭配上超過五成的團隊三分球命中率，幫助公牛在第四節幾乎都維持在雙位數領先優勢，最終也以16分差距取勝。

公牛在擊敗湖人後近4場比賽奪下3勝，且本賽季在拉文缺陣的比賽中勝率超過6成3，反觀拉文出賽時勝率僅有2成78，這也讓拉文的處境變得更為尷尬。

至於湖人今天除了詹姆斯繳出準大三元外，戴維斯（Anthony Davis）則有19分14籃板演出，而一度被點名是公牛希望的交易籌碼之一的里夫斯（Austin Reaves）則有21分進帳，但仍無法幫助湖人擺脫季中錦標賽後的低潮。

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