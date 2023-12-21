NBA／油箱還有油？沃爾試訓會吸引15隊到場觀察
曾5度入選明星賽的後衛「牆哥」沃爾（John Wall）和小瑞佛斯（Austin Rivers）目前仍是自由球員，今天兩人出席同一場試訓，吸引多隊到場觀察。
據《Bleacher Report》知名記者海耶斯（Chris Haynes）報導，沃爾與瑞佛斯今天在奧蘭多進行私人試訓，有10到15支NBA球隊派員到場觀察。
現年33歲的沃爾是2010年選秀狀元，他在2017年和巫師簽下4年1.7億美元鉅約，之後傷病不斷，身手逐漸退化。他生涯出賽共647場，平均18.7分8.9助攻4.2籃板。上季為快艇出戰34場，平均11.4分5.2助攻，投籃命中率40.8%。
31歲的瑞佛斯生涯出賽共707場，平均8.5分2.1助攻2.0籃板。上季為灰狼出戰52場，平均4.9分1.4助攻1.6籃板，投籃命中率43.5%。
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