聽新聞
test
0:00 / 0:00

NBA／莫蘭特歸隊絕殺拋投 灰熊止敗

聯合報／ 記者劉肇育／綜合報導
莫蘭特透露，最後一擊戰術正是總教練簡金斯的安排。 路透
莫蘭特透露，最後一擊戰術正是總教練簡金斯的安排。 路透

因為持槍風波兩度遭到聯盟禁賽的NBA灰熊隊一哥莫蘭特，昨天對鵜鶘隊之戰正式解禁歸隊，不僅拿下全隊最高34分，還在比賽槍響同時投進絕殺拋投，幫助灰熊以115：113終止5連敗，他將功勞歸給一路支持的隊友與教練。

莫蘭特5月因第2次持槍風波遭禁賽25場，並在本賽季開始執行，灰熊昨一度落後24分，在下半場率隊反撲，甚至在比賽最後1分半鐘領軍逆轉；儘管鵜鶘靠瓊斯上籃在倒數51秒追平，但灰熊最後一擊由莫蘭特執行，最終順利完成絕殺拋投。

莫蘭特歸隊首戰出賽35分鐘，拿下34分8助攻6籃板，創下聯盟遭禁賽25場以上歸隊首戰最高得分；談到暌違8個月重返球場，莫蘭特透露，最後兩節一度使用氧氣吸入器，「雖然一直努力訓練，但跟實際比賽還是不同，必須透過吸入器讓身體獲得更多氧氣，以便能夠繼續上場。」

談到成功執行最後一擊，莫蘭特透露，正是教練簡金斯為他設計，儘管一度想要把球傳給低位的傑克森，但隊友告訴他不要傳，所以選擇自己出手。

灰熊在莫蘭特歸隊前25戰6勝19負，與拓荒者隊並列西區倒數第2，隊友貝恩說：「我們的領袖回來了，感覺真的不一樣，對莫蘭特的表現一點都不訝異，因為看過他做很多瘋狂的事。」

莫蘭特 灰熊 鵜鶘 拓荒者

延伸閱讀

NBA／灰熊教頭為莫蘭特設最後一擊 威廉森嘆守不住同梯

NBA／莫蘭特用絕殺宣告強勢回歸 詹皇和格林發文讚嘆

NBA／歸隊首戰就上演絕殺 莫蘭特：隊友不希望我傳球

NBA／最完美救贖劇本！ 灰熊莫蘭特復出首戰就絕殺鵜鶘

相關新聞

NBA／莫蘭特歸隊絕殺拋投 灰熊止敗

因為持槍風波兩度遭到聯盟禁賽的NBA灰熊隊一哥莫蘭特，昨天對鵜鶘隊之戰正式解禁歸隊，不僅拿下全隊最高34分，還在比賽槍響...

NBA／柯爾稱柯瑞「晚安」三分太瘋狂 歐尼爾讚：他比我強

柯瑞（Stephen Curry）在延長賽飆進高弧度三分球，率勇士在主場以132：126氣走塞爾蒂克，勇士總教練柯爾（Steve Kerr）表示，他對柯瑞進球不感到驚訝。 柯瑞身陷犯規麻煩，第三

NBA／湯普森三分球登歷史第8 勇士教頭：投籃選擇改變球隊

勇士射手湯普森（Klay Thompson）近期狀態回暖，今天面對塞爾蒂克飆進6顆三分球，進帳24分，生涯累積2295顆三分球，超越傳奇球星卡特（Vince Carter）獨居史上第8。 湯普森

NBA／湖人終於要完全體？打4場就受傷的文森明復出戰公牛

根據美媒報導，湖人後衛文森（Gabe Vincent）明天將會重回賽場，參與湖人隊與公牛隊的比賽，是睽違近2個月來首場，也意味著湖人本季將首次迎來全員健康的「完全體」。 文森去年季後賽大放異彩，

NBA／布克坦言輸拓荒者很沮喪 太陽葛登：需更加團結

太陽今天浪費首節16分領先，以104：109爆冷不敵拓荒者，太陽近10戰只贏3場，杜蘭特（Kevin Durant）和布克（Devin Booker）都對球隊低迷狀態提出看法。 太陽團隊三分球2

NBA／晉身2萬分俱樂部 里拉德：不用每晚累死真是太好了

公鹿隊今天以132：119擊敗馬刺隊，明星後衛里拉德（Damian Lillard）同場達陣生涯第20000分，是歷史上第51位，可謂雙喜臨門，賽後他也有感而發，表示11年的職業生涯雖面對許多質疑跟批

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。