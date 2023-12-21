NBA／莫蘭特歸隊絕殺拋投 灰熊止敗

因為持槍風波兩度遭到聯盟禁賽的NBA灰熊隊一哥莫蘭特，昨天對鵜鶘隊之戰正式解禁歸隊，不僅拿下全隊最高34分，還在比賽槍響同時投進絕殺拋投，幫助灰熊以115：113終止5連敗，他將功勞歸給一路支持的隊友與教練。

莫蘭特5月因第2次持槍風波遭禁賽25場，並在本賽季開始執行，灰熊昨一度落後24分，在下半場率隊反撲，甚至在比賽最後1分半鐘領軍逆轉；儘管鵜鶘靠瓊斯上籃在倒數51秒追平，但灰熊最後一擊由莫蘭特執行，最終順利完成絕殺拋投。

莫蘭特歸隊首戰出賽35分鐘，拿下34分8助攻6籃板，創下聯盟遭禁賽25場以上歸隊首戰最高得分；談到暌違8個月重返球場，莫蘭特透露，最後兩節一度使用氧氣吸入器，「雖然一直努力訓練，但跟實際比賽還是不同，必須透過吸入器讓身體獲得更多氧氣，以便能夠繼續上場。」

談到成功執行最後一擊，莫蘭特透露，正是教練簡金斯為他設計，儘管一度想要把球傳給低位的傑克森，但隊友告訴他不要傳，所以選擇自己出手。

灰熊在莫蘭特歸隊前25戰6勝19負，與拓荒者隊並列西區倒數第2，隊友貝恩說：「我們的領袖回來了，感覺真的不一樣，對莫蘭特的表現一點都不訝異，因為看過他做很多瘋狂的事。」