NBA／湖人終於要完全體？打4場就受傷的文森明復出戰公牛

根據美媒報導，湖人後衛文森（Gabe Vincent）明天將會重回賽場，參與湖人隊與公牛隊的比賽，是睽違近2個月來首場，也意味著湖人本季將首次迎來全員健康的「完全體」。

文森去年季後賽大放異彩，隨熱火隊寫下老八奇蹟、一路殺至總冠軍戰，並在季末與湖人簽下3年3300萬美元合約，湖人為此還放掉了主力後衛施羅德（Dennis Schroder），顯見對文森的重視，不過本季文森僅出賽4場就因膝蓋腫脹脫離戰線。

文森本季場均6分、3助攻、1.5抄截成績，命中率僅3成93，三分命中率更不到1成，表現並不理想，但在瑞迪許（Cam Reddish）、克里斯提（Max Christie）分擔後場時間下，文森的效率有望回升，事實上他上一場對尼克隊本有機會回來，但球隊保險起見還是讓他多等了一場。

從季初湖人就飽受傷兵困擾，范德比爾特（Jarred Vanderbilt）直到12月初才迎來本季首場出賽，八村壘、瑞迪許等人也都因傷缺陣過，反倒是雙星雙星詹姆斯（Lebron James）與戴維斯（Anthony Davis）出勤率意外得好，

不過上述傷兵近期都已陸續回歸，加上文森的復出，球隊總算能以健康陣容面對接下來連續碰頭灰狼、雷霆、塞爾提克等強權的「地獄賽程」。