NBA／晉身2萬分俱樂部 里拉德：不用每晚累死真是太好了
公鹿隊今天以132：119擊敗馬刺隊，明星後衛里拉德（Damian Lillard）同場達陣生涯第20000分，是歷史上第51位，可謂雙喜臨門，賽後他也有感而發，表示11年的職業生涯雖面對許多質疑跟批評，但自己心志始終堅定不移，才能完成這項偉大成就。
賽前距離里程碑還差6分的里拉德，面對全聯盟防守最差的馬刺，開賽花了4分鐘就成功達陣，他在一次快攻中連閃過兩人，切入上籃得手，「我知道這是一件大事，這是項偉大成就，能達成的人不多，我想這說明了一切。」
此外，里拉德也提及了對公鹿團隊的感謝，並將這份榮耀歸功給隊友們，「我想，待在一支好的球隊，不用每晚都累個半死，給了我絕佳的機會達成這項成就。」
里拉德還談到，自己回首籃球生涯總是不斷受到質疑，但依舊是挺了過來，他感性地說：「我想到了高中、大學遇到的事，以及那些進入NBA前的不看好言論——我不該成為什麼、不應該完成什麼成就，有時你並沒有看到隧道盡頭的光芒，你必須對自己抱有信心。」
賽後里拉德生涯累積分數排名現役第8，離他最近的是保羅（Chris Paul）的21960分，此外，里拉德和柯瑞（Stephen Curry）、詹姆斯（LeBron James）哈登（James Harden）是史上唯四達成20000分、5000助攻和2000顆三分球的球員。
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