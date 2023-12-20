NBA／湯普森三分球登歷史第8 勇士教頭：投籃選擇改變球隊

勇士射手湯普森（Klay Thompson）近期狀態回暖，今天面對塞爾蒂克飆進6顆三分球，進帳24分，生涯累積2295顆三分球，超越傳奇球星卡特（Vince Carter）獨居史上第8。

湯普森近4戰場均26.5分，共命中23顆三分球。勇士教頭柯爾（Steve Kerr）直言，「過去4、5場比賽，湯普森的投籃選擇改變我們球隊。」

勇士今天擊敗塞爾蒂克，除了「浪花兄弟」柯瑞（Stephen Curry）和湯普森的精采發揮，新秀傑克森戴維斯（Trayce Jackson-Davis）也是致勝功臣，他關鍵時刻賞布朗（Jaylen Brown）一記麻辣鍋，全場拿到10分13籃板，生涯首次「雙十」。

TRAYCE JACKSON-DAVIS MEETS JB AT THE RIM 😳 pic.twitter.com/l5sBIFHvaH — NBA on TNT (@NBAonTNT) 2023年12月20日

湯普森賽後也盛讚傑克森戴維斯，「他有出色的彈跳能力，非常擅長阻攻，還有強大的身體素質。」湯普森也幫他取新綽號「小特雷斯（Trayce Jr.）」。湯普森解釋，「我這輩子只認識一個特雷斯，叫特雷斯湯普森（他的弟弟），他是一名MLB球員。」