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NBA／柯爾稱柯瑞「晚安」三分太瘋狂 歐尼爾讚：他比我強

聯合新聞網／ 綜合報導
柯瑞投進關鍵三分後比出招牌晚安手勢。 路透
柯瑞投進關鍵三分後比出招牌晚安手勢。 路透

柯瑞（Stephen Curry）在延長賽飆進高弧度三分球，率勇士在主場以132：126氣走塞爾蒂克，勇士總教練柯爾（Steve Kerr）表示，他對柯瑞進球不感到驚訝。

柯瑞身陷犯規麻煩，第三節6分多鐘防守布朗（Jaylen Brown）時被吃掉，吞下第5犯，布朗還做出「too small」手勢羞辱。結果柯瑞第四節後半段大發神威，單節13分帶隊殺進延長賽，比賽最後11秒接獲保羅（Chris Paul）傳球，命中高弧度三分，助勇士取得4分領先，他也比出「晚安」手勢。

柯爾賽後受訪時說，「柯瑞沒有什麼事會讓我震驚，那個投籃的弧線太瘋狂了，但我當下就預期它會破網，我想所有球迷都這樣想。這傢伙真的很神奇，我無法解釋，這就是他會做的事。」

傳奇球星歐尼爾（Shaquille O'Neal）也在電視節目上狂讚，「柯瑞應該進入史上最強球員討論中，他是我最愛的球員。」主持人詢問，「你覺得他比你強嗎？」歐尼爾回答，「是的。我打20年球又看了20年，從沒見過他這種球員，表現穩定，也有總冠軍，應該進入最強球員討論。」

勇士奪下3連勝，也終止塞爾蒂克5連勝，柯瑞賽後表示，「這場比賽是我們本季打得最拚和最有決心的一場。贏球是團隊的努力，能像今天這樣贏球很棒。」

勇士 Stephen Curry

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