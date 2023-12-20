聽新聞
test
0:00 / 0:00
NBA／柯爾稱柯瑞「晚安」三分太瘋狂 歐尼爾讚：他比我強
柯瑞（Stephen Curry）在延長賽飆進高弧度三分球，率勇士在主場以132：126氣走塞爾蒂克，勇士總教練柯爾（Steve Kerr）表示，他對柯瑞進球不感到驚訝。
柯瑞身陷犯規麻煩，第三節6分多鐘防守布朗（Jaylen Brown）時被吃掉，吞下第5犯，布朗還做出「too small」手勢羞辱。結果柯瑞第四節後半段大發神威，單節13分帶隊殺進延長賽，比賽最後11秒接獲保羅（Chris Paul）傳球，命中高弧度三分，助勇士取得4分領先，他也比出「晚安」手勢。
柯爾賽後受訪時說，「柯瑞沒有什麼事會讓我震驚，那個投籃的弧線太瘋狂了，但我當下就預期它會破網，我想所有球迷都這樣想。這傢伙真的很神奇，我無法解釋，這就是他會做的事。」
傳奇球星歐尼爾（Shaquille O'Neal）也在電視節目上狂讚，「柯瑞應該進入史上最強球員討論中，他是我最愛的球員。」主持人詢問，「你覺得他比你強嗎？」歐尼爾回答，「是的。我打20年球又看了20年，從沒見過他這種球員，表現穩定，也有總冠軍，應該進入最強球員討論。」
勇士奪下3連勝，也終止塞爾蒂克5連勝，柯瑞賽後表示，「這場比賽是我們本季打得最拚和最有決心的一場。贏球是團隊的努力，能像今天這樣贏球很棒。」
2023-24 NBA即時比分
▪ 灰熊莫蘭特復出首秀就上演絕殺！ 這裡看即時比分與數據統計
▶▶▶追NBA即時賽況 ▪今天賽程時間表& ▪文字直播 ▪東/西區戰績排行
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言