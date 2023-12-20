快訊

百萬卡友注意！好市多「1福利」驚喜開跑 會員讚：過年加菜金來了

用停戰換航道？紅海航運危機 台灣三大海運改道好望角

行人地獄再現！貨車轉彎疑A柱擋視線 新北永和婦斑馬線上被撞飛命危

聽新聞
test
0:00 / 0:00

NBA／柯瑞末節爆發率勇士進OT 招牌三分向綠衫軍說「晚安」

聯合新聞網／ 綜合報導
柯瑞在OT投進關鍵三分球後又擺出招牌的晚安手勢。 美聯社
柯瑞在OT投進關鍵三分球後又擺出招牌的晚安手勢。 美聯社

勇士今天在主場迎戰東區龍頭塞爾蒂克，當家球星柯瑞（Stephen Curry）陷入犯規麻煩，但他末節飆分帶隊殺入延長賽，關鍵時刻又飆進三分球，幫助勇士以132：126逆轉勝。

泰托姆（Jayson Tatum）首節剩7分45秒時受傷退場，所幸沒有大礙，後續重返球場；勇士新秀波傑姆斯基（Brandin Podziemski）則在第二節尾聲搶球時傷到背部，無法回歸。

柯瑞本場比賽陷入犯規麻煩，第三節只打一半就吞下5犯，塞爾蒂克三節打完取得11分領先。末節後段柯瑞回到場上，他單節獨得13分帶隊扳平比數，綠衫軍有絕殺機會，但泰托姆出手沒中，比賽進入延長賽。

延長賽兩邊進攻都當機，柯瑞最後10.6秒投進三分球，取得4分領先，他也做出招牌「晚安」動作，宣告比賽勝利。

柯瑞全場得到31分6助攻，湯普森（Klay Thompson）砍下24分，庫明加（Jonathan Kuminga）17分7籃板，保羅（Chris Paul）9分7籃板12助攻。

塞爾蒂克方面，懷特（Derrick White）飆進7顆三分球，得到30分7籃板，布朗（Jaylen Brown）28分8籃板7助攻，泰托姆全場17投5中，拿到15分8籃板7助攻。

勇士 塞爾蒂克 Stephen Curry

相關新聞

NBA／柯瑞末節爆發率勇士進OT 招牌三分向綠衫軍說「晚安」

勇士今天在主場迎戰東區龍頭塞爾蒂克，當家球星柯瑞（Stephen Curry）陷入犯規麻煩，但他末節飆分帶隊殺入延長賽，關鍵時刻又飆進三分球，幫助勇士以132：126逆轉勝。 泰托姆（Jayso

NBA／歸隊首戰就上演絕殺 莫蘭特：隊友不希望我傳球

儘管在歸隊首場比賽於客場面對不少噓聲，不過灰熊隊一哥莫蘭特（Ja Morant）今天作客鵜鶘隊主場的比賽中，不僅全場拿下...

NBA／灰熊教頭為莫蘭特設最後一擊 威廉森嘆守不住同梯

灰熊隊今天迎回遭聯盟禁賽25場的球隊一哥莫蘭特（Ja Morant），他對鵜鶘隊之戰拿下34分並投進絕殺拋投，其中幫助莫...

NBA／首屆冠軍意義非凡 傳聯盟施壓湖人掛季中錦標賽錦旗

湖人季中錦標賽豪取7連勝，風光奪下首屆冠軍，並於昨日主場對尼克隊賽事中，正式將這幅冠軍錦旗高掛在球場天花板，但如今美媒爆料，一向只會掛總冠軍錦旗的湖人，之所以會這麼做是受到聯盟施壓。 眾所周知，

NBA／里拉德達2萬分里程碑 攜手字母哥大三元輕取馬刺

近期拉出一波連勝的公鹿隊，今天在主場迎戰日前剛結束連敗之旅的馬刺隊，在馬刺超級新人溫班亞瑪（Victor Wembany...

HBL／布農族「小坦克」肩傷休5個月 回歸首戰就轟23分

高一就獲得重用，永仁高中的「小坦克」陳薇涵今年6月比賽卻傷了左肩，一休就是5個月，所幸仍能趕上112學年HBL女甲預賽，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。