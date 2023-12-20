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NBA／柯瑞末節爆發率勇士進OT 招牌三分向綠衫軍說「晚安」
勇士今天在主場迎戰東區龍頭塞爾蒂克，當家球星柯瑞（Stephen Curry）陷入犯規麻煩，但他末節飆分帶隊殺入延長賽，關鍵時刻又飆進三分球，幫助勇士以132：126逆轉勝。
泰托姆（Jayson Tatum）首節剩7分45秒時受傷退場，所幸沒有大礙，後續重返球場；勇士新秀波傑姆斯基（Brandin Podziemski）則在第二節尾聲搶球時傷到背部，無法回歸。
柯瑞本場比賽陷入犯規麻煩，第三節只打一半就吞下5犯，塞爾蒂克三節打完取得11分領先。末節後段柯瑞回到場上，他單節獨得13分帶隊扳平比數，綠衫軍有絕殺機會，但泰托姆出手沒中，比賽進入延長賽。
延長賽兩邊進攻都當機，柯瑞最後10.6秒投進三分球，取得4分領先，他也做出招牌「晚安」動作，宣告比賽勝利。
柯瑞全場得到31分6助攻，湯普森（Klay Thompson）砍下24分，庫明加（Jonathan Kuminga）17分7籃板，保羅（Chris Paul）9分7籃板12助攻。
塞爾蒂克方面，懷特（Derrick White）飆進7顆三分球，得到30分7籃板，布朗（Jaylen Brown）28分8籃板7助攻，泰托姆全場17投5中，拿到15分8籃板7助攻。
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