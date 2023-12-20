NBA／灰熊教頭為莫蘭特設最後一擊 威廉森嘆守不住同梯

灰熊隊今天迎回遭聯盟禁賽25場的球隊一哥莫蘭特（Ja Morant），他對鵜鶘隊之戰拿下34分並投進絕殺拋投，其中幫助莫蘭特設計最後一擊戰術的灰熊總教練簡金斯（Taylor Jenkins）賽後直言，這就是他們所期待看到莫蘭特的表現。

莫蘭特上賽季因為持槍風波兩度遭到聯盟季賽，第2次禁賽令也在本賽季施行，導致他直到今天與鵜鶘之戰才順利歸隊，不過莫蘭特似乎自帶「英雄命」，不僅歸隊首戰就拿下全隊最高的34分，還在比賽槍響同時命中絕殺拋投，幫助灰熊以2分差距終止5連敗。

JA MF MORANT GAME WINNER. 🔥🔥🔥🔥🔥



pic.twitter.com/4xdsmq3Sib — Hoop Central (@TheHoopCentral) 2023年12月20日

賽後莫蘭特透露，最後一擊戰術正是總教練簡金斯的安排，並且是在隊友的支持下才能完成。

談到莫蘭特的表現，簡金斯說：「我的一個期望就是他能開心打球，這就是你希望莫蘭特展現的球風，快速、奔放且能發揮他的動態能力。」

至於與莫蘭特同樣在2019年參加選秀，並早他一位以狀元身分加盟鵜鶘的威廉森（Zion Williamson），對同梯榜眼莫蘭特表現表示讚嘆，「他幾乎可以做到任何想做的事情，我們完全沒有辦法阻止他，他在每個回合幾乎都能有分數進帳。」