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NBA／歸隊首戰就上演絕殺 莫蘭特：隊友不希望我傳球

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
莫蘭特復出首戰就上演絕殺。 路透
莫蘭特復出首戰就上演絕殺。 路透

儘管在歸隊首場比賽於客場面對不少噓聲，不過灰熊隊一哥莫蘭特（Ja Morant）今天作客鵜鶘隊主場的比賽中，不僅全場拿下34分8助攻6籃板，還投進絕殺拋投，幫助灰熊以2分差距險勝，賽後他也不吝嗇將功勞歸給隊友。

莫蘭特今年兩度因為持槍風波遭到聯盟禁賽，甚至錯過本賽季前25場比賽，直到今天與鵜鶘之戰才能歸隊，儘管客場出賽的他馬上面臨球迷的噓聲對待，不過這似乎也沒有對莫蘭特造成太大影響，開賽後不到1分半鐘就靠著抓下進攻籃板並在籃下進球，拿下回歸後的首分。

莫蘭特今天的表現沒有讓灰熊球團和球迷失望，全場出手24次命中12球，儘管三分球是5投0中，但仍拿下全隊最高的34分，其中包括在比賽槍響同時命中絕殺拋投，幫助灰熊以2分差距險勝，終結5連敗。

歸隊首戰就扮演贏球功臣，拿下34分更創下聯盟過去遭禁賽25場以上球員回歸首秀的最高得分，莫蘭特賽後也將功勞歸給隊友的支持，「是我的兄弟們幫助了我，我們一起訓練、治療、奔波，在這段時間裡，我們很多時間都待在一起，這對我幫助很大，鼓勵著我保持積極的一面，他們也始終相信我。」

談到暌違8個多月重返球場，莫蘭特說：「我一直都很努力，已經8個月沒有比賽，這讓我有很多時間可以重新認識自己，儘管這段日子相當艱難，但籃球是我的生命、我最熱愛的事，有相當療癒效果，我很開心能夠回來。」

莫蘭特也透露，今天最後一擊正是教練簡金斯（Taylor Jenkins）為他設計，儘管一度想要把球傳給低位的傑克森（Jaren Jackson Jr.），但隊友告訴他不要傳，「他們希望我不要傳球，所以我選擇自己打掉了，最終我也為他們完成這次進球。」

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